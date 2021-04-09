PINTEREST DE KARARINI VERDİ
PINTEREST DE KARARINI VERDİ
0
6 KİLO 350 GRAM DOĞDU
6 KİLO 350 GRAM DOĞDU
0
3 BİN YILLIK KAYIP ŞEHİR BULUNDU!
3 BİN YILLIK KAYIP ŞEHİR BULUNDU!
0
TABUTTAN ÇIKIP OY İSTEDİ!
TABUTTAN ÇIKIP OY İSTEDİ!
0

Polis 250 saat görüntü izledikten sonra onu yakaladı!

İzmir'in Bornova ilçesinde tabancayla bir marketten gasp girişiminde bulunduktan sonra kaçan zanlı, polis ekiplerinin yaklaşık 250 saatlik kamera kaydını incelemesinin ardından yakalanıp tutuklandı

Polis 250 saat görüntü izledikten sonra onu yakaladı!
09 Nisan 2021 Cuma 11:59

24 Mart'ta Yener Caddesi'nde bir markete gelen yüzü maskeli kişi, kadın kasiyer N.C'ye (24) sigara almak istediğini söyledi.

N.C'nin sigarayı vermek üzere hareketlendiği sırada tabancasını çıkararak yere ateş eden zanlı, kasanın açılmasını istedi. Kasiyer korkudan şoka girdiği için kasayı açamadı.

Silah sesi üzerine diğer market çalışanı C.K'nin da kasaya doğru geldiğini gören zanlı, bir kez daha yere ateş ederek ondan da kasayı açmasını istedi.

İki çalışanın kasayı açmak için çalıştığı sırada paniğe kapılan zanlı, kaçtı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yaklaşık 250 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, zanlının çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan C.M.Ş. olduğunu belirledi. Zanlı ve arkadaşı İ.Ö. (58) gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.M.Ş. tutuklarınken, İ.Ö. serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bornova #hırsız
Önceki Haber
Bakan Pakdemirli: İhtiyaç sahiplerine patates, soğan dağıtılacak!
Sonraki Haber
Pandemi karavana ilgili artırdı
İzmir’de maraton zamanı
İzmir’de maraton zamanı
0
Pandemi karavana ilgili artırdı
Pandemi karavana ilgili artırdı
0
İzmir Foça açıklarında askeri uçak düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
İzmir Foça açıklarında askeri uçak düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
0
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
0
Aydın'da kayboldu İzmir'de cesedi bulundu!
Aydın'da kayboldu İzmir'de cesedi bulundu!
0
Çiğli Belediyesi’nden hayvanlar için yoğun bakım ünitesi
Çiğli Belediyesi’nden hayvanlar için yoğun bakım ünitesi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.