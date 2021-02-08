Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışınca...

İzmir'de otomobiliyle polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü yakalandı

Olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Samet A.'nın kullandığı otomobil, yol kenarında duran polis aracına çarptı.

Kaza sonrası Samet A. olay yerinden kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı sürücü Konak'ın Çınarlı Mahallesi'nde önü kesilerek durduruldu.

Polisler, araçta bulunan sürücü Samet A. ve yanında bulunan Uğurcan A.'yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Samet A.'nın 1,91 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Şüphelilere hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten hem de sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza uygulandı.