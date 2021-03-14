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Polis aranan suçluyu inşaatta yakaladı

İzmir’in Çeşme ilçesinde,  23 yıl 20 ay hapis cezası ile aranan Rıdvan T.(31) polis tarafından saklandığı bir inşaatta yakalandı

Polis aranan suçluyu inşaatta yakaladı
14 Mart 2021 Pazar 15:11

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma” suçundan 23 yıl 20 ay 15 gün hapis cezası bulunan Rıdvan T.’nin Alaçatı Port mevkiindeki inşaat alanlarında saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Rıdvan T.’yi bir inşaatta kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Rıdvan T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rıdvan T.’nin sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme
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