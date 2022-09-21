ŞARKICI DAMADIN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKINCA...
ŞARKICI DAMADIN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKINCA...
0
TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI BELLİ OLDU
TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI BELLİ OLDU
0
KUM ZAMBAKLARI ÇİÇEK AÇTI
KUM ZAMBAKLARI ÇİÇEK AÇTI
0
7,6 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SALLANDILAR
7,6 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SALLANDILAR
0

Polis baskın yapınca uyuşturucu ve paraları pencereden attılar!

Polis baskın yapınca uyuşturucu ve paraları pencereden attılar!
21 Eylül 2022 Çarşamba 10:45

İzmir'in Menemen ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen T.N. (22) ve Y.İ.E. (20), gözaltına alındı. Şüphelilerin, operasyon sırasında, evdeki uyuşturucu ile ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraları balkon ve pencerelerden attıkları belirlendi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, T.N. ve Y.İ.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine 19 Eylül'de harekete geçti. Irmak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki eve giren ekipler, buradaki çalışmada 11 kilo 654 gram skunk ve 1526 sentetik ecza ele geçirdi. Şüphelilerin, operasyon sırasında, yakalanmamak için evdeki uyuşturucu ile ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraları balkon ve pencerelerden attıkları belirlendi. Polis, operasyon düzenlenen evin çevresinde yaptığı çalışmada, zeminden para ve skunk topladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #menemen #uyuşturucu
Önceki Haber
Soma Belediyesi'ne ait 10 taşınmaz kiraya verilecek
Sonraki Haber
Gurbetçi Türkiye'deki evine dönünce büyük şok yaşadı!
İzmir'de 343 kaçak göçmen yakalandı!
İzmir'de 343 kaçak göçmen yakalandı!
0
Bornova'daki binalara deprem incelemesi!
Bornova'daki binalara deprem incelemesi!
0
İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti!
İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti!
0
Öldürdüğü komşusunun eşinden mahkemede özür dileyince salon karıştı
Öldürdüğü komşusunun eşinden mahkemede özür dileyince salon karıştı
0
'Helal' diyerek 121 kişiyi dolandırdılar!
'Helal' diyerek 121 kişiyi dolandırdılar!
0
İZTAŞIT'a yeni durak: Menemen
İZTAŞIT'a yeni durak: Menemen
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.