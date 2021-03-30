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Polis, hırsızlıkla suçlanınca intihar etmişti. O gözlük bulundu!

Çalıştığı karakolda mobbinge maruz kaldığı öne sürülen polis memurunun 'çalmakla' suçlandığı gözlük, karakolun çay ocağından çıktı

Polis, hırsızlıkla suçlanınca intihar etmişti. O gözlük bulundu!
30 Mart 2021 Salı 11:30

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Polis Merkezi’nde çalışan polis memuru İsmail Zeyrek, amirinin kendisini güneş gözlüğünü çalmakla suçlaması üzerine evinde arama yapılınca intihar etti. Söz konusu güneş gözlüğü ise polis merkezinin çay ocağından çıktı.

 

Çeşme'deki polis intiharı emniyetteki mobing iddialarını yeniden gündeme getirdi. Komiser yardımcısı tarafından güneş gözlüğünü çalmakla suçlanınca jandarma tarafından gözaltına alınan 21 yıllık polis İsmail Zeyrek, bu durumu gururuna yediremedi ve yaşamına son verdi. Meslektaşları, İsmail Zeyrek’in mobbinge maruz kaldığını öne sürdü.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin de devreye girdiği intihara giden olaylar zinciri iddialara göre şöyle gelişti:

Geçen hafta, Alaçatı Polis Merkezi’nde görevli komiser yardımcısı Halil Özgür Y., güneş gözlüğünün kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceledi. Asayiş Büro’da görevli 21 yıllık polis İsmail Zeyrek’in (46) de benzer bir gözlüğü vardı. Komiser yardımcısı savcılığa giderek polis İsmail Zeyrek’ten şikâyetçi oldu. Savcılık soruşturmanın şeffaf olması açısından jandarma tarafından yürütülmesine karar verdi.

KAYIP GÖZLÜK ÇAY OCAĞINDA BULUNDU

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre jandarma, hem komiser yardımcısının hem de polis memurunun ifadelerini aldı. Savcılığın talimatıyla Zeyrek’in evinde ve iş yerinde arama yapıldı. Jandarmalar bulduğu bir gözlüğü delil olarak aldı. Zeyrek gözlüğün kendisine ait olduğunu fatura ile kanıtladı, komiser yardımcısı da bulunan gözlüğün kendisine ait olmadığını söyledi. İlçede görevli polislerin iddiasına göre, komiser yardımcısı ifade işlemlerinin ardından gözlüğünü polis merkezinin çay ocağında buldu.

Zeyrek önceki gece evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi. Tek el silah sesi duyan komşular polise ihbarda bulundu. Meslektaşları geldiğinde Zeyrek hayatını kaybetmişti. Zeyrek’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Etiketler; #izmir #çeşme #polis intihar #ismail zeyrek
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