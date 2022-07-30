Polis keneviri drone ile buldu!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri drone ile yaptıkları çalışma sonucunda, dağlık alana ekili kenevir bitkileri ele geçirdi. Öte yandan, polis ekiplerinin 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatını önlemek adına, ilçede yaptıkları çalışma kapsamında, dağlık alanlarda drone ile yaptıkları çalışma sonucu kenevir bitkileri ele geçirdi. Yaya olarak ulaşımın zor olduğu noktaya ekilen kenevir bitkilerini tespit eden polis ekipleri, N.C. isimli 1 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyete götürülen N.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, ele geçirilen kenevir bitkileri yok edilmek üzere polis ekipleri tarafından sökülürken, ekiplerin Ödemiş ilçesinde drone ile sık sık denetim yaptığı öğrenildi.