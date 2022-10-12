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Polisi görünce attığı poşetten 560 sentetik ecza hap çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, polisi görünce elindeki poşeti atıp kaçan şüpheli, yaklaşık 2 kilometrelik takiple yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin attığı poşetteki 560 sentetik ecza hapa el konuldu

Polisi görünce attığı poşetten 560 sentetik ecza hap çıktı
12 Ekim 2022 Çarşamba 14:49

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün saat 18.30 sıralarında, Onur Mahallesi 7334 Sokak üzerinde elinde kırmızı poşet bulunan bir kişiden şüphelendi. Polisin kendisine doğru geldiğini anlayan şüpheli, elindeki poşeti atıp, koşarak kaçmaya başladı. Ara sokaklara kaçan şüpheli, yaklaşık 2 kilometre süren takibin ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan kimlik incelemesinde O.K. olduğu belirlendi. Şüphelinin kaçarken attığı poşette ise 560 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüphelinin kaba üst aramasında, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 570 lira ele geçirildi. Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu #hap #haber
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