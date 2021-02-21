Polisin durdurduğu taksiden, 2 binden fazla uyuşturucu hap çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir takside yapılan aramada 2 bin 224 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptı. Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Bakırçay uygulama noktasında, ekipler şüphe üzerine durdurduğu taksi içerisinde arama yaptı. Araç içerisinde zulalanmış halde 2 bin 224 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplarla yakalanan S.K.(32), B.K. (48) ve M.G. (46) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: