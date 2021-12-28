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Polisten kaçarken aracı ile iş yerine daldı

İzmir'in Buca ilçesinde iddiaya göre alkollü olduğu için polis kontrol noktasından kaçmak için sokakta manevra yapan sürücü D.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir işyerine daldı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi

28 Aralık 2021 Salı 08:41

Olay geçen çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü sürücü D.B., yönetimindeki 35 AVR 125 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polis noktasını fark edince ani manevra yaparak ara sokağa girmek istedi. D.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, sokağın köşesindeki iş yerine daldı. Saniyeler kadın ile çocuğun önünden geçtiği iş yerinin dış cephesini aşan otomobil tamamen içeriye girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, iş yerinde yaklaşık 150 bin lira dolayında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın kontrolünü yitirip iş yerine daldığı görülürken, hem iş yerinde bulunan 2 çalışanın hem de kaldırım da yürüyen kadın ile çocuğunun ölümden döndüğü görülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #polisten kaçma #araba dükkan #dükkana giren araba
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