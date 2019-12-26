Pompalı tüfekle intihar etti

Bergama ilçesinde, bir süredir eşinden ayrı yaşayan Seyhan E. (51) kalbine dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

Pompalı tüfekle intihar etti
26 Aralık 2019 Perşembe 15:44

Eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk babası Seyhan E., saat 10.30 sıralarında, arkadaşı Ahmet Ufuk D.'nin telefonuna, intihar edeceğini belirten bir mesaj attı. Bunun üzerine arkadaşı, Ayaskent Mahallesi Muhtarı Barış Güngör'ü aradı. Ancak Muhtar Güngör'ün şehir dışında olduğunu söylemesi üzerine Ahmet Ufuk D., Muhtar azası Ubeyit Kılaz'ı yanına alıp, Seyhan E.'nin  Ayaskent Mahallesi Düğün Salonu Caddesi'ndeki evine gitti. Ahmet ufuk D. ve Kımaz, Seyhan E.'yi evin kömürlüğünde kanlar içinde bulup, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Seyhan E.'nin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Kalbine dayadığı pompalı tüfekle intihar ettiği belirlenen Seyhan E.'nin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, Seyhan E.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.


 


 


 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Gıda mühendisi Cansu, intihar etti
Sonraki Haber
Naylon fatura operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.