Porta Gaziemir kapılarını açtı...

Kamusal alanları genişleterek halkın kaliteli ve ucuz hizmet alabileceği tesisler açma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın bu anlayışla yaşama geçirdiği kafeterya ve restoran hizmeti verecek olan işletmesi Porta Gaziemir, hizmet vermeye başladı

Gaziemirlilerin nefes alabilecekleri, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmete erişebilecekleri Porta Gaziemir, 2 bin 800 metrekarelik açık alan üzerinde kuruldu. 420 metrekarelik kapalı alanı bulunan Porta Gaziemir, dezavantajlı kadınların istihdamına yönelik bir girişimi de içinde barındırıyor. Proje içerisinde yer alan Mutfak Sanatları Atölyesi'nde kadınlar, uzman eğitmenlerden gastronomi eğitimi alacaklar. Tesiste, Gaziemir Üretici Kadın Kooperatifi'ne ortak kadınlar da kendi ürünlerini Porta Gaziemir'in mutfağında üretip yine aynı proje içinde yer alan Zeytin Evi'nde satışını yapacak.

Kadınların bu sayede kooperatifçilik yoluyla kazanç elde etmesi sağlanacak.



Bir hayalimiz gerçek oldu

"Halkın yararını gözeterek hizmet verecek belediye işletmeleri açmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen Başkan Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir hayali gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Hem ucuz ve kaliteli hizmet sunacak hem de kadınların üretecekleri, ürettikçe kazanıp aile bütçelerine katkı sağlayacakları bir mekân yaratmak hedefimizdi. Kamusal alanları genişleterek halkın sağlıklı, kaliteli ve ucuz hizmet alabileceği tesisler açma hedefiyle çıktığımız yolda, ilk işletmemiz olan Porta Gaziemir, yurttaşlarımıza kapılarını açtı.

Porta Gaziemir'in mutfağında kadınlar ürettikçe kazanacak, kazandıkça da özgürleşecek. Kadınların ürettiği ürünlerin satışını Porta Gaziemir'de yapacağız. Gaziemirli kadınların ürettiği katma değer Gaziemir'de değerlenecek. İlçemizin farklı noktalarında Porta'nın devamı olacak projelere devam ediyoruz. Önder Caddesi Sevgi Yolu üzerinde yapımı bitmek üzere olan Porta 2'yi kısa sürede hizmete alacağız. Ayrıca Sarnıç Porta 3 için de çalışmalara başladık. Gaziemirimize hayırlı olsun."