Portekiz Milli Günü İzmir'de kutlandı

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki resepsiyonda konuşma yaptı

Portekiz Milli Günü'nü İzmir'de kutlamaktan onur duyduklarını söyleyen Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, sözlerine şöyle devam etti:

'Bu şehirde din, kültür, sanat, bilim ve tarihin köklerini görüyoruz. İzmir aynı zamanda geleceği görebildiğimiz modern bir şehir. Portekiz Milli Günü'nde Portekiz'in 900. yılını kutluyoruz. Bu aynı zamanda Portekizce için de bir onurdur. Aslında, Avrupa'nın en eski uluslarından biri olmamız gerçeği Portekizlilerin diğer insanları, gerçeklikleri, çevreyi daha iyi kavramamızı sağlıyor.'

Silva, Portekiz'in düştüğü ekonomik krizden çıkmayı başardığını belirterek, 'Gayrisafi milli hasılamız yüzde 7 büyüme oranı kaydetti ki, bu Avrupa Birliği ortalamasının üstündedir. Ayrıca Portekiz olarak Uluslar Ligi'ndeki son zaferimizle de gurur duyuyoruz.' dedi.

"Fado"

Resepsiyonun ardından 33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında düzenlenen konserde, hislerini ifade etmenin ve bunları dinleyicilerle paylaşmanın en iyi yolunun Portekiz müziği "fado" olduğunu belirten sanatçı Ana Lains, son albümü "Portucalis"den eserler sundu.

Lains'e piyanoda Paulo Loureiro, Portekiz gitarda Bruno Chaveiro, akordeonda Carlos Lopes, davulda Joao Coelho ve basta Hugo Ganhao eşilik etti.