Pozitif Bando ilçeyi turladı

Gaziemir’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yüzüncü yılı bandonun çaldığı marşlar eşliğinde balkonlardan coşku ve gururla kutlandı.

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Pozitif Bando, üstü açık otobüsle ilçenin dört bir yanında dolaşarak marşlar çaldı. Bando ekibiyle birlikte ilçeyi dolaşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda eşi Deniz Arda ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı. Gün boyunca marşlar çalarak ilçenin sokaklarında dolaşan bandoya yurttaşlar evlerinin balkonlarından eşlik etti. Ellerine bayraklarını alarak balkonlarına ve pencerelerine çıkan Gaziemirliler, bandonun çaldığı marşlara eşlik etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bayram armağan ettiği çocuklar da kutlama etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Evlerinin balkonlarını Türk Bayraklarıyla donatan, yaptıkları özel resimler ve balonlarla süsleyen çocuklar, marşlar eşliğinde bayramlarını coşku ve mutlulukla kutladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Gaziemirliler özel etkinlik sayesinde hem moral buldu hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını gururla kutladı.

Yüz yıllarca kutlanacak

Gaziemirlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Belediye Başkanı Halil Arda, “Salgın nedeniyle evlerimizden çıkamasak da bandonun çaldığı marşlar eşliğinde bayram coşkumuzu yaşadık, Atatürk’e ve cumhuriyetimize bağlılığımızı bir kez daha coşkuyla haykırdık. Bu kötü günler geride kalacak ve dünya çocukları, kendilerine armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yine bir araya gelecek. Çocuklarımız dünyanın dört bir yanında şenliklerde buluşacak, Atamızın armağanı olan bayramlarını yüz yıllar boyunca kutlamaya devam edecek. Egemenliğimizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun!” dedi.



