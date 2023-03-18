İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin üçüncü gününde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı ekonomist Prof. Dr. Bilge Yılmaz, “Geleceğimiz çok parlak. Hiç kimse umutsuz olmasın. Görevi devraldığımızda her şey bambaşka olacak” dedi.

Kongrenin üçüncü gününde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı ekonomist Prof. Dr. Bilge Yılmaz, “Türkiye için Kalıcı ve Kapsayıcı Büyüme Rotası” başlığıyla yaptığı sunumda “Türkiye’yi karış karış geziyoruz. Süreç içerisinde şartlara şahit oldum. Abartmak istemiyorum ama yüzyılın enkazını devralacağız. Özellikle gençler umutsuz. İlk önce bunu reddetmek gerek. Bu reddedilecek bir şey. Umutsuzluğa, yenilgiye yer yok. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Herkes elini taşın altına koyacak

Prof. Dr. Bilge Yılmaz, “Problemleri doğru tespit etmezsek çözümü de bulamayız. Bilimle inatlaşırsanız kaderiniz bu olur. Çözümler bilim çerçevesinde zor değil. Kendi istikrar programımızı kendimiz yazacağız. Temel ilkelerimizde cesur ve kararlı olacağız. Her konuda işin ehliyle çalışacağız. Bu takım Türkiye’de var. Herkes elini altına taşı koyacak ve tüm karamsarlıkların altından kalkacağız. Her ihtimali başından düşünüp iyi tasarlanmış politikalar uygulayacağız. Dar ve orta gelirli yurttaşları koruyacağız. Başarılı olmak için bilimin rasyonel düşüncenin yolundan ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de rant sağlayan, rant dağıtan bir sistem var

Kim seçimi kazanırsa kazansın düzenin değişmesi gerektiğinin altını önemle çizen Prof. Dr. Yılmaz, “Veriye dayalı bir ekonomi politikasına geçmek zorundayız. Doğru alanlara doğru yatırımcılar çekildiği halde ülke refaha kavuşur ve bu gelir adaletli dağıtılırsa ülkede adalet sağlanır. Türkiye’de kanunlar, kurallar tekrar çalışacak. Sadece ekonomik değil ticari ve ülke refahı için bu şart. Yolsuzluk düzeni sona ermek zorunda. Türkiye’de rant sağlayan, rant dağıtan bir sistem var. Türkiye’den kaçırılan kaynakların takipçisi olacağız. İnsanları üretime, milli geliri artırmaya yönlendirmek gerek. Rant, yoksulluğun sürdürülmesi için kullanılıyor” diye konuştu.

Türkiye Avrupa’nın yanı başında hızla ilişkilerimizi düzelteceğiz

Doğru teşviklerle tarımı kalkındırmak gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Tarıma yapılan desteklerin cevabını hemen alabiliriz. Teşvik politikaları vatandaşların milli gelirini artırmaya destek verir. Onları daha zengin yapacak, fakirleştirmeyecek teşvikler verilmesi gerek. Tarımda, sanayide atılımlar yapacağız ama kısa vadede başka avantajları kullanmamız gerek. Kimsenin sabrı kalmadı. Türkiye Avrupa’nın yanı başında, hızla ilişkilerimizi düzelteceğiz. Uluslararası güvenlik problemlerimizi çözüp yüksek üretkenliğe geçeceğiz” dedi.

Hiç kimse umutsuz olmasın

Kalıcı refah için verimliliğin artırılması gerektiğine de değinen Yılmaz, “İşgücüne katılımla çalışmak isteyen herkese iş sağlanacak. Son yıllarda Türkiye’de çok üniversite açıldı ama beceri noksanlığıyla sonuçlandı. Bu olayın önüne geçirilip bitirilmesi gerek. Kaynak ustası ülkemizde mühendisten iki kat daha fazla para verilse dahi bulunamıyor. Burada bir yanlışlık var. ÖTV gibi vergilerle dar gelirli vatandaşlar cezalandırılıyor. Vergi adaleti önemli. Orta sınıfı ezdirmeyeceğiz. Sürdürülebilir yoksulluk tasarlanmamalı. Ülkede uzmanlaşmanın bir kıymeti yok. Maddi olarak bir yarar sağlamıyor. Bunun da değiştirilmesi gerek. Geleceğimiz çok parlak. Türkiye’nin çok değerli insani kaynakları bir amaç uğruna yola çıktık. Hiç kimse umutsuz olmasın. Görevi devraldığımızda her şey bambaşka olacak” şeklinde konuştu.