Prof. Dr. Ercan: İzmir'de deprem fırtınası yaşanıyor, hiç iyiye işaret değil

İzmir'de üst üste meydana gelen depremlerden sonra açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmirlilere yazlıklara gidin şeklinde seslendi

İzmir güne depremle başladı. Üst üste meydana gelen depremler vatandaşlarda korkuya neden oldu.

Depremler sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan bir açıklama yaptı. Ercan, faylardaki gerginlik boşalımının süreceğini belirterek, Bayraklı'dan korktuğunu söyledi. 30 Ekim'deki büyük depremden Bayraklı ve Bornova'nın çok etkilendiğini belirten Ercan, o bölgede yıkılmanın eşiğine gelen binalar olduğunu söyledi. 5.1'lik depremin artçısının 4.8 olmayacağını belirten Ercan, o bölgede gerginlik boşalımı olduğunu ve bunun da süreceğini açıkladı. Ercan, şu anda İzmir'de bir deprem fırtınasının yaşandığını ve bunun hiç iyiye işaret etmediğini de dile getirdi.

İzmirlileri korkutmak değil, uyarmak istediğini belirten Ercan, “Havalar güzel, İzmirliler yazlıklarına gitsinler. Karaburun’da bir yıkım olmasını falan beklemiyorum. Yıkım gücü 5.1’lik depremin şiddeti, Karaburun’da 3’tür. Oraları çok sağlam. Sağlam olmayan yerler genellikle Gediz’in olduğu yerler. Menemen’in bulunduğu kesimler, Çiğli’nin bulunduğu kesimler.” dedi.