Prof. Dr. Görür'den vatandaşa deprem odaklı kentsel dönüşüm için çağrı

"Türkiye'de yaşadığımız yerleşim alanları deprem dirençli olursa en az zararla atlatırız" diyen Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşların deprem odaklı kentsel dönüşüme girmek için hükümeti zorlaması gerektiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İzmir'deki Türkiye Odalar Borsalar Birliği(TOBB)'ne bağlı odalar ortak meclis toplantısı düzenledi. Deprem sonrası kentte başlatılan "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyası çerçevesinde; İzmir Ticaret Odası(İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası(İTB) toplanan şubat ayı ortak olağan meclis toplantısı; Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Sayın Prof. Dr. Naci Görür'ün katılımıyla İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Kentteki üç odanın yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda Prof. Dr. Görür, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremle ilgili daha önceden uyarıda bulunduğunu belirterek "Maraş'a deprem geliyor, dikkat' dedik ama anlaşılan uyarılara rağmen bir şey yapılmamış. Yapılsaydı böyle olmazdı. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu hükümet bu strateji değiştirmeye kalktı. Cumhurbaşkanımız 'Deprem olmadan önce zararları azaltma sistemine geçmemiz lazım' dedi, çok umutlandım. Bu ülkede depremden daha gerçek ne var, en temel sorun deprem. Peki hiç tartıştık mı depremi? Deprem olmadan önce sektörlerde deprem tartıştık mı? Siyasilerden hiç duydunuz mu? İncir çekirdeğini doldurmayan konular TV'lerde saatlerce konuşuluyor ama deprem yok. Biz de o ara cılız sesimizle depremi hatırlatmaya çalışıyorduk. Hatırlatmak için, konuşmak için 60-70 bin insanımızın ölmesi mi gerekiyor?" dedi.

"Adı rantsal dönüşüm olur"

"Türkiye'de yaşadığımız yerleşim alanları deprem dirençli olursa en az zararla atlatırız" diyerek sözlerini sürdüren Prof. Dr. Görür, "Kentin bileşenlerini depreme dirençli yapacağız. Bir kent nelerden meydana gelir? Yönetim, halk, alt yapı, yapı stoku, çevre ve ekosistemi, ekonomi... O halde kenti deprem dirençli yapmak demek bu parametreleri deprem dirençli getirmek demektir. Kentsel dönüşüm sadece motor gücü olarak müteahhitlere bırakılırsa onun adı rantsal dönüşüm olur. Yapı stokunu deprem dirençli yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

"İzmir'den endişemiz var"

İzmir'e dair uyarılarda da bulunan Prof. Dr. Görür, "İzmir'den kuşkumuz, endişemiz var. Canlı faylar var. Canlı fay demek; günün birinde tekerrür periyodu doğduğunda harekete geçip deprem üretebilir. Bu faylar özellikle çevrede olan faylarla tetiklenebilir, stresleri artmış olabilir. Daha önce Sisam'da olan depremde, bu fayların önemli bir kısmı yüklendi. Kendileri zaten bir stres, zaman geçtikçe yüklüyorlar. Bir de çevredeki depremlerden stres geldiği zaman yüklüyorlar. Artık fay-deprem tartışmasını bırakalım, İzmir gerçek anlamıyla deprem kenti. Çok az kentte bu kadar az aktif fay sistemi var, bunlar bugün olmazsa yarın, elbet deprem yaratacak. O zaman üzüleceğiz. Sisam depreminde 70-80 kilometre mesafede 117 kişi öldü, burayı deprem dirençli yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

"İzmir, depreme dirençli hale getirilmeli"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte gerçekleştirilen mikro-bölgeleme çalışmasının çok doğru bir iş olduğunun belirten Prof. Dr. Görür, "İzmir Belediyesi şu anda mikro bölgeleme çalışması yapıyor. Bu çalışmadan sonra onun ışığı altında İzmir, deprem dirençli hale getirilmelidir. Mikro bölgeleme çalışması demek bir kentin doğasını bütün ayrıntılarıyla bilip, yönetim ile doğa verilerini iç içe geçirip kenti öyle yönetmektedir. İzmir'in doğasını, jeolojisini, jeofiziğini, topoğrafyasını bilmezseniz o kenti yönetemez, mekan planlamasını yapamazsınız. Bu mikro bölgeleme çalışmasını yapmadan; hangi faylar var, deprem üretme periyodu ve kapasitesi nedir, yineleme periyodu nedir, üretirse nereleri nasıl etkiler, bunu bilemezsiniz. Bu ayrıntıları bilmeden kenti planlayamazsınız" diye konuştu.

"Halk olarak zorlayın"

İzmirlilere çağrıda bulunan Prof. Dr. Görür, "İzmir'de yapılacak iş belli... Mikro bölgeleme çalışmasından sonra evlerinizi muayene ettirin.1999 sonrasındaki yeni yönetmeliklere göre, kaçak olmadan, doğru mühendislik hizmeti almış, zemin etütleri yapılmışsa, o binalar çökmez, sizi öldürmez, depremde içinden sağ çıkmasına müsaade eder. İzmir'deki belediyeyi zorlayın, üniversiteleri halk olarak zorlayın, evlerini muayene ettirin. Parası olmayana da devlet el atsın veya belediye bedava yapsın. Muayene ettirirseniz evinizin depremdeki davranışlarını görebilirsiniz, Güçlendirmeyle zafiyet gideriliyorsa güçlendirme yaptırın, eğer olmuyorsa deprem odaklı kentsel dönüşüme girmek için hükümeti zorlayın, talep edin" dedi.

"Yeni felaketler uzak değil"

Geçmişte olan depremlerden iyi ders alınmadığını kaydeden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Ülke olarak en büyük sorunlarımızdan biri uzun vadeli plan yapamamamız. Deprem ve diğer felaketlerle ilgili alınacak önlemler 5-10-20-50 yıllık olmalıydı. Mimari geleneklerimiz, kent kültürümüz, plan ve proje alışkanlıklarımız baştan aşağı değişime uğramalıydı. Bunu yapamadık. Önceliklerimizi yanlış belirledik, başka gündemlerin içinde kaybolduk. Şimdi yine dersler çıkarmak zorunda olduğumuz bir felaketle karşı karşıyayız. Bilim insanlarımızın anlattıklarına göre yeni felaketler de pek uzak değil" dedi. Depremden sonra kentte başlatılan "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özgener, kampanya kapsamında şu ana kadar 43.422.259 TL bağış topladığını söyledi.

"Vicdan olsaydı bunları yaşamazdık"

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise deprem bölgesindeki izlenimlerini aktararak bölgede öncelik olarak kalıcı evlerin yapılana kadar geçici konaklama yerlerinin acilen yapılması gerektiğini söyledi. Yorgancılar, "Bilim, liyakat, ahlak, vicdan ve denetim eksikliğimizin olduğunu gördük. Eğer ahlak ve vicdan olsaydı biz bunları yaşamazdık. Ahlak ve vicdanla yapılan binaların nasıl ayakta kaldığını gördük. Artık acilen bir Afet Bakanlığı'nın kurulmasını bu depremde gördük" ifadelerini kullandı.

"Ekonomiye etkisi göz ardı edilemez"

Depremin etkilediği bölgenin Türkiye ekonomisinin 10'da birini ifade ettiğini ifade eden İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, deprem fırtınasının uzun bir süredir önemli sorunlarla boğuşan ekonomiye etkisinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Kestelli, bölge halkının topraklarını terk etmemesi, ekonomik faaliyetlerin ve yaşamın canlanması için çok acil ve çözüm üreten, kalıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Toplantının sonunda İZTO, EBSO ve İTB Yönetim Kurulu Başkanları Prof. Dr. Görür'e üç depremzede öğrenciye "Prof. Dr. Naci Görür Eğitim Bursu" verilmesini taahhüt eden sertifika verildi.