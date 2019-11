Prof. Dr. Gürsan, yeniden AASSA-WISE üyesi

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan, Asya Bilim Akademileri ve Dernekleri Birliği'nin (AASSA) "Bilim ve Mühendislikte Kadın Komitesi"ne (WISE) 2019-2021 dönemi için yeniden "üye" seçildi.

Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan'ı başarısından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Araştırma üniversitesi olma yolunda tüm gayretleri ile çalışan Ege Üniversitesi olarak bilime ve bilim kadınlarına her zaman gereken önemi gösteriyoruz. Bilimi, engin bilgileri ile yürüten tüm bilim kadınlarını hocamızın nezdinde tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Çalıştay düzenleyecek

Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, üyesi olduğu AASSA-WISE Komitesi'nin önümüzdeki 2 yıllık sürede "Women in Science" temalı uluslararası çalıştay ve toplantıları düzenleyeceğini, çalıştay raporlarının hazırlanması ve diğer paydaşlarla paylaşılması yönünde çalışmalarında aynı şekilde sürdürüleceğini belirtti. Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, AASSA'ya üye ülkelerde bilim kadınlarını bilime ve mühendisliğe teşvik etmek, bilim ve teknolojide kadınların statülerini ve mevcut profillerini belirlemek amacıyla çeşitli faaliyetlere katılmanın yanı sıra, "Profiles of women scientists in Asia: Their inspirational stories" başlıklı kitabın hazırlanmasında aktif görev aldı.