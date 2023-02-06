Prof. Dr. Sözbilir: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'yi sarsan 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bugünkü depremin olduğu bölgede, 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı. Bu fayların deprem üretme aralığı da 400-500 yıl olduğundan bilimsel anlamda bu faylar üzerinde deprem bekleniyordu" dedi

Prof. Dr. Sözbilir: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı
06 Şubat 2023 Pazartesi 12:08

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, 6'ya varan artçılar olabileceğine dikkat çekip, AFAD yetkililerinin direktifleri doğrultusunda hareket edilmesi çağrısı yaptı.

'SON 100 YILDAKİ EN BÜYÜK 2'NCİ DEPREM'

Türkiye'nin bugün, son 100 yıldaki en büyük 2'nci depreminin yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "İlk deprem 1939 yılında 7.9 büyüklüğünde Erzincan'da yaşanmıştı. O günkü depremde, 52 saniyede 33 bin kişi can vermişti. Bugün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Doğu Anadolu fayının güney kolları üzerinde, Malatya ile Hatay arasındaki fay parçalarının kırılması sonucu gerçekleşmiş olmalı. Sosyal medyadaki paylaşımlar bu hat üzerinde birçok yerde, yüzeyde kırılmalar geliştiğini gösteriyor. Bölgede 6'ya varan artçı depremler gelişebileceğinden, halkın AFAD yetkililerinin direktifleri doğrultusunda hareket etmesi çok önemli. Depremin geliştiği Doğu Anadolu Fayı, Türkiye'nin 2'nci büyük fayı. Bu fay boyunca son deprem, 2 yıl önce Elazığ-Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde gerçekleşmişti. Bugünkü depremin olduğu bölgede, 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı. Bu fayların deprem üretme aralığı da 400-500 yıl olduğundan bilimsel anlamda bu faylar üzerinde deprem bekleniyordu" dedi. 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Eskinazi: “Türkiye’nin tek gündemi deprem”
Sonraki Haber
Depremle ilgili yalan paylaşımlara soruşturma 
Ülkeyi yasa boğan deprem sonrası İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu acilen toplandı
Ülkeyi yasa boğan deprem sonrası İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu acilen toplandı
0
Eskinazi: “Türkiye’nin tek gündemi deprem”
Eskinazi: “Türkiye’nin tek gündemi deprem”
0
İzmir'den deprem bölgesine kurtarma ekibi gönderildi
İzmir'den deprem bölgesine kurtarma ekibi gönderildi
0
İzmir’de evin çatısı üzerine çöken genç yaralandı
İzmir’de evin çatısı üzerine çöken genç yaralandı
0
İzmir'de karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
İzmir'de karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
0
Atama bekleyen öğretmenlerden hükümete çağrı: 100 bin atama martta okula!
Atama bekleyen öğretmenlerden hükümete çağrı: 100 bin atama martta okula!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.