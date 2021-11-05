Konak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği hayata geçirdiği “Projeni Getir Bursunu Kap” projesiyle İzmir ve Manisa'da eğitim hayatlarına devam eden; gençliğe, spora, toplumsal ve sosyal yaşama, doğaya, eğitime ve teknolojiye dair proje geliştiren üniversite öğrencilerine bir eğitim dönemi boyunca aylık 300 TL burs verecek

Konak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği hayata geçirdiği “Projeni Getir Bursunu Kap” projesiyle bir eğitim dönemi boyunca üniversite öğrencilerine aylık 300 TL burs verecek. İzmir ve Manisa'da eğitim gören üniversite öğrencileri gençliğe, spora, toplumsal ve sosyal yaşama, doğaya, eğitime ve teknolojiye dair geliştirdikleri projeleriyle burs başvurusunda bulunabilecek.

“YARINLARA İZ BIRAKACAK BİR GENÇLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”



Derneğin “Projeni Getir Bursunu Kap” projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Konak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Emre Şimşek, “Ülkemiz, insanımız ve doğamız için projeler üreten genç arkadaşlarımıza destek olmak istiyoruz. Konak Gençlik ve Spor Kulübü olarak kurulduğumuz günden bu yana düşünen, tartışan, üreten gençliği teşvik etmeye gayret ediyoruz. Genç ve dinamik dernek yönetimimizle birlikte ülkemizin yarınlarına iz bırakacak bir gençlik için çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz. ‘Kim var!’ diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert ‘ben varım!’ cevabını veren ülkesi için proje üreten Manisa ve İzmir’de üniversite eğitimlerine devam eden genç arkadaşlarımıza “Projeni Getir Bursunu Kap” projemizle eğitim hayatlarında hem destek olmak hem de arkadaşlarımızın fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir zemin oluşturmak istiyoruz” dedi.

SON GÜN 12 KASIM



Gençliğe, spora, toplumsal ve sosyal yaşama, doğaya, eğitime ve teknolojiye dair proje geliştiren üniversitelilerin derneğin sosyal medya hesaplarında (Instagram) yer alan başvuru formunu doldurarak 12 Kasım 2021 tarihine kadar burs başvurusunda bulunabileceğini kaydeden Şimşek, bir eğitim dönemi boyunca projesi kabul edilen üniversite öğrencilerine Konak Gençlik ve Spor Kulübü tarafından aylık 300 TL eğitim bursu verileceğini söyledi.