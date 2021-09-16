Protesto için iş bırakan aile hekimlerine ücret kesintisi!

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ni protesto etmek amacıyla iş bırakan Aile hekimleri ve hemşirelerden yapılan ücret kesintilerine tepki gösteren Birlik Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Aile Hekimi Murat Kalaycıoğlu, “Sendikal hak arayışları cezalandırılamaz. Anayasal haktır. Tüm hak kaybına uğrayan çalışanlar sendikamızın da desteği ile dava süreçlerini başlatacaklardır” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Birlik Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Aile Hekimi Murat Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ni protesto etmek amacıyla iş bırakan Aile hekimleri ve hemşirelerden yapılan ücret kesintilerine tepki gösterdi.

Birlik Sağlık Sen Genel Merkez’inde basın açıklamasında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Aile Hekimi Murat Kalaycıoğlu, “Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği çalışanlarının ücretlerini düzenleyen mevzuatı 30 Haziran 2021 tarihinde güncelledi. 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerine göre, aile hekimliği çalışanlarına, zaten çok yoğun ve işletilemez duruma getirilen mesailerine bir ek yük daha yüklemiş oldu. Böylece mesai süresince istenilen işlerin yerine getirilmesi neredeyse imkânsız hale gelmiş oldu. Asla yerine getirilemeyecek olan bu işlerin yerine getirilememesi nedeniyle de aynı yönetmelikle ücret kesintisi uygulandı. Ayrıca, aile hekimlerine sosyal medya da dahil olmak üzere her türlü konuşma ve yazma yasağı getirildi. Yasaklamayla yetinmeyen bakanlık, aile hekimlerini bir de ceza puanı dayatması ve iş akdinin sonlanması tehdidi ile tehdit etti. Yani, aile hekim ve hemşirelerine, hem sağır, hem kör, hem de dilsiz olacaksınız dendi. İddia ediyoruz ki, böyle bir uygulamanın dünya üzerinde bir örneği daha yok. Hatta ülkemizde ne özel sektörde, ne de başka bir resmi kurumda bir örneği yok” dedi.



Cezai yaptırım direk uygulandı

Her aile hekimliği biriminden toplamda bin TL civarı kesintiler yapıldığını belirten Kalaycıoğlu, “Hem kesilen maaşları, elimizden alınan iş garantisini, elimizden alınan özgürlüğümüz ve söz haklarımızı ama en önemlisi yapılması imkânsızlaştırılan mesai ile vatandaşa veremediğimiz sağlık hizmetinin geri alınması ve yönetmeliğin geri çekilmesi için ağustos ayında iki ayrı günde miting, protesto ve gösterileriler yapıldı. Siyasallaşmış ve hükümet tarafında kalan ve üyelerinin haklarını savunamayacak kadar acz içinde olan sendikalar hariç, hemen tüm sendikalar ve meslek örgütleri ağustos ayında yapılan eylemlere destek vermek için anılan günlerde iki gün iş bırakma eylem kararı aldılar. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ise bir skandala imza atarak eyleme katılan tüm hekim ve hemşirelerden işe gelmedikleri gerekçesi ile maaş kesintisi uyguladı. Neden bir skandal diyoruz. Çünkü bir çalışanın mesaiye gelmemesi durumunda yapılması gereken tüm inceleme ve soruşturmaları pas geçerek, tüm bu incelemelerin sonunda suçlu bulunacak olan çalışana yapılabilecek bir cezai yaptırımı direkt uyguladı” diye konuştu.



Kamu zararı vurgusu

Aile hekimlerinin her türlü başvuru ve hak arayışlarına devam edeceğini belirten Kalaycıoğlu, “Sendikal hak arayışları cezalandırılamaz. Anayasal haktır. Şimdi tüm hak kaybına uğrayan çalışanlar sendikamızın da desteği ile dava süreçlerini başlatacaklardır. Hukukun işlediği bir ülke için kazanma garantisi olan bu davalarda tek tek avukatlık ücretleri ve dava masrafları taraflara ödenecektir. Yani ciddi bir kamu zararının tam başındayız. Bu haksızlığa sebep olanların bir an önce hatadan dönmesi, yapılan yanlışı düzeltmesi temennimizdir. Aksi halde yapılan yanlış, TCK 118’nci madde gereği sendikal faaliyetlerin engellenmesi kapsamına girmektedir. Dava süreçleri sonunda ilgili avukatlara ödenecek olan dava ücretlerinden dolayı kamu zararına sebep vermekten savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır” açıklamasında bulundu.