PTT emekçilerine sözleşme dayatması

PTT bünyesinde çalışan yaklaşık 14 bin taşeron personeli ilgilendiren Ağustos ayında yenilenecek ayırım/dağıtım hizmet alımı sözleşmesinin ciddi hak kayıplarına neden olacağı öne sürüldü. Ağustos ayından itibaren iki yıl geçerli olacak sözleşmede değişiklik yapılmazsa emekçiler, iş durdurma dahil her türlü eylemi yapacak

FATİH ÖZKILINÇ- PTT bünyesinde görev alan yaklaşık 14 bin taşeron personelini ilgilendiren yeni ayrım dağıtım hizmet sözleşmesinde ayrım-dağıtım personellerinin ücretlerinin düşürülerek aylık brüt asgari ücret farkının yüzde 20 yüzde 15 yüzde 10 fazlası ve ilaveten her personel için günlük brüt 25 TL yemek, günlük brüt 15 TL yol ücretinin ayrıca verilecek şekilde ihale yapıldığı belirtiliyor. Ağustos ayından itibaren geçerli olacak sözleşmenin ciddi hak kayıplarına neden olacağına belirten Posta Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası (PTT Sen) Örgütlenme Uzmanı Leyla Bihter Özenç, enflasyonist ortamda ücret düşüşünün kabul edilebilir olmadığını ve emekçilerin her türlü eylemi yapmaya hazır olduğunu belirtti.

“Ciddi hak kayıplarına neden olacak”

PTT’den ihale alan şirketlerin iki senede bir sözleşme yenilediğini belirten Özenç, “Normalde iki senede bir PTT’den ihale alan şirketler değişiklik yapıyor. Yani PTT iki senede bir ihale yapıyor. 01/08/2022-31/07/2024 tarihleri arasında geçerli yeni ihale sözleşmesi bir buçuk ay öncede duyuruldu. Bunun bir tür nabız yoklama olduğunu düşünüyoruz. Çünkü geçtiğimiz ihale döneminde ayrım / dağıtım hizmet alımı sözleşmesinde İstanbul( Avrupa ve Anadolu) Bölgelerinde dağıtım personellerine aylık brüt asgari ücretin yüzde 40 fazlası, Büyükşehir Belediyesi kapsamında (İstanbul) hariç, aylık brüt asgari ücretin yüzde 35 fazlası Büyükşehir Belediyesi kapsamı dışında kalan illerde, Lokal ve Taşralarda çalışacak dağıtım personellerine aylık brüt asgari ücretin yüzde 30 fazlası, Ayrım Hizmetlerinde ve Engelli kadrosunda olan personellere de aylık brüt asgari ücretin yüzde 30 fazlası üzerinden hesaplama yapılarak bu ücretlere yol ve yemek bedellerinin de içinde olduğu bir ücret tespit edilmekteydi. Ancak yol ve yemek ücretleri personellerin bordrolarında her hangi bir sosyal hak olarak yansıtılmamaktaydı. 01/08/2022-31/07/2024 tarihleri arasında geçerli yeni ihale sözleşmesinin 13.3.1 işçilik ücretleri maddesinde ayrım dağıtım hizmet sözleşmesinde ayrım-dağıtım personellerinin ücretlerinin düşürülerek aylık brüt asgari ücret farkının yüzde 20 yüzde 15 yüzde 10 fazlası ve ilaveten her personel için günlük brüt 25 TL yemek, günlük brüt 15 TL yol ücretinin ayrıca verilecek şekilde ihale yapıldığı ortadadır. Verilen ücretin geri alınması yasal ilkeler kapsamında hukuka uygun olmadığı gibi, Firma Personeli işçiler için hak kaybı yaşadıkları bir durumu da doğurmaktadır. İşçinin ücret düşüklüğü mesai ücretlerinin belirlenmesi, kıdem-ihbar tazminatı tavan ücretlerinin düşmesi, sigorta primi kalemlerinin düşmesi gibi durumlara yol açacaktır. Yasal ve doğal haklardan olan yıllık izinli/raporlu olma durumlarında, Ulusal Bayram tatillerinde de aynı hesaba gelecek denen yemek ve yol ücretleri kesintiye uğratılacaktır. Ciddi hak kayıplarına neden olacaktır” dedi.

“Kabul edilebilir değil”

Enflasyon oranlarının yüzde 100'e dayandığı bir dönemde ücret zammı yapılması gerekirken ücret düşüşü yapılacağını belirten Özenç, “Biz yetkili sendika olarak toplu sözleşme yaparken brüt asgari ücretin yüzde 40-45-50 fazlası ilaveten yemek yol ücreti olarak düzenlenmesi yönünde olmasını beklerken emekçiler geçinsin diye yan sosyal haklar talep ederken şimdi ciddi bir aşağı düşüş ve sosyal hak gibi bir şey ifade ediliyor ama onunda karşılığı yok. Günlük 25 TL yemek ücreti belirlenmiş kendileri 25 TL’ye doyarlarsa biz de kabul ederiz. Böylesi bir enflasyon ortamında ücret düşüşü kabul edilebilir değil. Ağustos ayı başına kadar bir değişiklik olmazsa her türlü eylemi yapmaya hazırız. Türkiye genelinde 12 ihale bölgesi 6 şirket var. Toplamda da 14 bin kadar taşeron işçi var. Bir iş durdurma ya da iş yavaşlatma tüm Türkiye’yi kilitleyebilir. Çünkü bütün yükü taşeron işçiler üsteleniyor. Emekçilere böyle bir sözleşme dayatılırsa tüm Türkiye’yi etkiler” diye konuştu.