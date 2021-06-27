PÜİS Ege Bölge'de, Mert Aslan bayrağı devraldı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın, Şube Merkezi İzmir’de olan Ege Bölgesi’nin 21. Olağan Genel Kurulu’nda, iş insanı Mert Aslan; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa, Muğla’dan genel kurula katılan tüm üyelerin tamamının oylarını alarak Ege Bölge başkanlığına seçildi. Büyük bir gurur yaşadığını ve genel merkez ile uyumlu çalışacağını, söyleyen Aslan, “Çözüm arayıp çözüm üreteceğiniz” diyerek ilk müjdesini verdi

HABEREKSPRES-Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Ege Bölgesi’nin 21. Olağan Genel Kurulu, geniş bir katılımla Swiss Otel’de gerçekleşti. Musa Ertaş’ın Divan Başkanlığı’nı yaptığı genel kurulda iş insanı Mert Aslan, delegelerin oylarıyla 4 yıl süreyle PÜİS Ege Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, mevcut yönetimin yönetim ve denetleme kurulları ayrı ayrı ibra edilirken, gelecek 4 yılın bütçesi de oybirliğiyle kabul edildi.

“En iyi şekilde temsil ettik”

Görev süresi sona eren ve PÜİS Ege Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Mert Aslan’a devreden Onur Yaman, genel kurulda yaptığı konuşmada, “Görev süresince sektörü en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Herkese elimizden geldiğince destek olmaya, yardımcı olmaya çalıştık. Bugün de çok mutluyum çünkü görevi çok sevdiğim, çok güvendiğim bir kardeşime devretmenin haklı gururu ve sevinci içerisindeyim” dedi.

“Güzel işler yapacaklar”

Geçmiş yönetimin yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyorum. Bu yapılan çalışmaların, yeni seçilen kardeşimizin yönetiminin de aynı şekilde devam edeceğine yürekten inanıyorum. Biz, sektörün tüm sorunlarının çözümü konusunda yaptığımız çalışmaları, geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da bu gün seçilen kardeşlerimizle, işler istişare edip aynı samimiyetle, aynı mücadeleyi vereceğimizi, buradan tekrar söylemek istiyorum. Ve seçilen Sayın yeni başkanımız ve yönetimini, tüm organlara seçilen kardeşlerimizi de hem şahsım hem de teşkilatımız adına tebrik ediyorum, tüm arkadaşlarımızın da benimle aynı duyguları paylaştıklarını biliyorum. Altını çizerek onlara inandığımı ve birlikte çok güzel işler yapacağımızı, özellikle Ege Bölgesi’nde sektörümüzü, meslek onuru ve aşkı ile destek vermeye devam edeceğiz.

Aslan: “Mutlu ve gururluyum”

Tek liste girdiği seçimde, üyelerin oylarıyla PÜİS Ege Bölge Başkanlığı’na seçilen Mert Aslan, yaptığı konuşmada, “Şirketimiz olan As Yakıt Petrol’ün 1966 yılında babam Ayhan Aslan tarafından kurulması ile başlayan, çocukluğumdan bugüne sendikamız ile yaşayıp onun ile büyüyen, bundan tam 12 yıl önce Ege Bölgesi yönetiminde ilk görevini alan biri olarak aranızdayım. Sayın Ayhan Aslan’ın da kurucularından olduğu Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’na emek veren tüm büyüklerimizi saygı ile anıyorum. Tüm camiamız adına binlerce kez teşekkür ederken, Ege Bölge Başkanlığı görevini devir alacak olmanın gururu ve de mutluluğu içerisindeyim. Genel merkezimizin önderliğinde, birlikte uyumlu çalışıp, çözüp arayıp, sektörümüzü hep beraber ileriye taşıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

“Sektörümüzde dijital dönüşümü başlatacağız”

Sektörün geliştirilebilir konularına odaklanmanın yegane amaçları olduğunu söyleyen Aslan, “Aile işletmelerinin en iyi örneklerinden biri olan sektörümüzde sürdürülebilirlik çalıştayları ve sektörümüzün sorunlarına çözüm olacak projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Ülkemizin; çözüm arayan konularından biri olan kadın istihdamı ile ilgili projelerimizi genel merkezimizin destekleriyle hayata geçireceğiz. Önümüzdeki süreçte; sektörümüzün, ülkemizin ve dünyanın gelişmekte olduğu teknoloji çağında dijital dönüşümün öncüleri olmak için projeler üreteceğiz. Tüm bu çalışmalardaki amacımız; teknolojiyi yakalamak değil, ticari yetkinliklerimizi geliştirmek olacaktır” dedi.



PÜİS Ege Bölgesi’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler:

Mert Aslan (Yön. Kur. Bşk), Alkan Tavlı, İmran Mutlu Yüksel, Mehmet Erdem, Halil Özer

Denetim Kurulu Üyeleri:

Ahmet Basut, Onur Akça, Feridun Duymaz

Disiplin Kurulu Üyeleri:

Hakan Derya, Süleyman Göksel, Necati Kocaer