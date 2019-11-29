'Pusula' Ege Tıp Fakültesi'ni gösterdi

Ege Üniversitesi TV'de yayınlanan 'Kampüs Pusulası' programına katılan Dekan Prof. Dr. Gürgün, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere EÜ Tıp Fakültesi'ni tercih etmelerini önerdi.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri, tercih edecekleri bölüm konusunda bilgilendirmek amacıyla, seçmek istedikleri yükseköğretim kurumunun yöneticisi ile bir araya getiren "Kampüs Pusulası" ilk programını gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi Televizyonu'nda yayınlanan, yapımcılığını Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı'nın, sunuculuğunu Cihan Akbudak'ın yaptığı "Kampüs Pusulası" programının ilk konukları, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ve Bornova Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Yağız Saltuk oldu. Programda Ege Üniversitesi Tıp fakültesinin eğitim kadrosu, teknik altyapısı yanında, uygulamalı ve pratik eğitimleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Gürgün, Yağız Saltuk'un merak ettiği soruları cevapladı.

64 yıllık deneyim

1955 yılında kurulan Ege Üniversitesinin ilk fakültesi olan Tıp Fakültesinin 64 yıllık bir geçmişe sahip köklü bir fakülte olduğunu belirten Prof. Dr. Gürgün, şunları söyledi: "Fakültemizde şu an 450 öğretim üyemiz görev yapıyor. Mesleğinde, sağlık hizmetinde ve eğitimde profesyonel öğretim üyelerinden oluşan bir eğitim kadromuz var. Bu kadronun oluşmasında kurum kültürünün büyük etkisi var. Bunun yanı sıra, öğretim üyesi hocalarımızın yaptığı çalışmalar, aldıkları ödüller ve fakültemizi daha ileriye taşıdıkları başarıları, bunların birer göstergesi niteliğindedir. Örneğin, 2019 yılı US News & World Report'un hazırladığı 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasına Türkiye'den dört tıp fakültesi girebildi, bunlardan birisi Ege Üniversitesi tıp fakültesi oldu."

Klinik uygulamalı

Prof. Dr. Gürgün, tıp biliminde uygulamalı ve pratik eğitimin önemine vurgu yaparak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin sadece teorik derslerle ve ders notları ile tıbbın öğrenilmesinin mümkün olmadığını, birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar kadavra, mikroskobi, laboratuvar, yaşam destek uygulama eğitimlerinin yanı sıra dördüncü sınıftan itibaren klinik uygulamalı eğitimlerin verildiğini ifade etti.

