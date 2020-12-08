Gaziemir Belediyesinin park ve yeşil alanlarda yürüttüğü bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında Rafet Şenbaydur Parkı baştan sona yenileniyor.

Gaziemir Belediyesi ekipleri, ilçedeki 595 bin metrekarelik 158 park ve yeşil alanda çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, 3 bin 350 metrekare büyüklüğündeki Rafet Şenbaydur Parkı yenileniyor. Zemin rehabilitasyonuyla başlayan çalışmalarda parkın kullanım ömrü dolan çimleri sökülüyor. Parkın otomatik sulama sistemi yenilendikten sonra 2 bin 500 metrekarelik alana rulo çim serimi yapılacak. Oturma grupları yenilenecek parktaki çocuk oyun alanı 620 metrekareye çıkarılacak. Zemini kauçukla kaplanacak oyun alanına ahşap oyun grupları yerleştirilecek. Çalışmalar kapsamında parkta yürüyüş yolları da oluşturulacak. Yeşil alanların da bakımını yapan belediye, özelliğini yitiren çim alanları yeniden yeşillendiriyor. Parklardaki mevcut ağaçların budaması ve bakımı yapılırken yeni ağaçların ve bitkilerin dikimi yapılıyor.