Rafetpaşa'da sokaklar yenileniyor

İlçede gerçekleştirdiği yol yapım çalışmaları ile vatandaşların ulaşımını kolaylaştıran Bornova Belediyesi, bozulan ve ihtiyaç duyulan yollara kilit parke taşı döşüyor.

Belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nin ardından Çamdibi Rafetpaşa Mahallesi ile çalışmalarına devam ediyor. Bornova Belediyesi’nin ihtiyaç duyulan mahallelerde başlattığı kilit beton parke taşı döşeme atağı ile Ağustos ayında Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde 5450 ve 5470 sokaklar arsında kalan yollara 13.000 metrekare kilit parke taşı döşendi. Eylül ayı içinde Rafetpaşa Mahallesi’ne geçen ekipler, 34 ayrı sokakta yaklaşık 25.000 metrekare döşeme yapacak.

100 bin metrekare

İlçe genelinde Haziran ayından bu yana 50.000 metrekare kilit parke taşı döşemesi yapılırken, Aralık ayına kadar toplamda 100.000 metrekare yenileme yapılması planlanıyor. Yapılan yenileme çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Mahallelerimizin sorunlarını yerinde tespit edip ona göre çalışmalar yapıyoruz. İhtiyaçlı olan mahallelerde gerçekleştirdiğimiz parke taşı döşeme çalışmalarımızı belirli bir program dahilinde aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalarla Haziran ayından bu yana ilçe genelinde 50.000 metrekare kilit parke taşıyla yollar yenilendi. Yıl sonuna kadar yenilemelerin 100.000 metrekare olması planlanıyor” dedi.