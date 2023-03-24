Ramazan’ın ilk iftarında deprem dayanışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'ın ilk günü Konak Atatürk Meydanı'nda depremden sonra kente gelen 5 bin depremzedeye iftar verdi. Meydanda yapılan iftarla eş zamanlı olarak Biz İzmir dayanışma noktalarında ve Osmaniye, Adıyaman ve Hatay'da 25 bin kişi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sofrasında iftarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Giden canları geri getirme imkânımız tabii ki yok ama acıları paylaşabiliriz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan'ın ilk günü Konak Atatürk Meydanı'nda depremden sonra kente gelen 5 bin depremzedeye iftar verildi. İftara İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve Tacettin Bayır, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile eşi Lütfiye Karakayalı, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircioğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri ve depremzede vatandaşlar katıldı.

Meydanda yapılan iftarla eş zamanlı olarak 10 Biz İzmir dayanışma noktası, 3 mobil aşevi ve Osmaniye, Adıyaman ve Hatay'da toplamda 25 bin kişi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sofrasında iftarını açtı.

Özuslu: “Acıları paylaşabiliriz”

Ramazan’ın deprem ve sel felaketi nedeniyle buruk geçeceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Böyle günler acıların paylaşıldığı, paylaşılarak azaldığı günler aynı zamanda. Bugün mübarek Ramazanın ilk iftarını burada hep birlikte yapıyoruz. Ama aynı zamanda Hatay’da, Osmaniye’de, Adıyaman’da da hep birlikte iftar yapıyoruz. İzmir’in 13 mahallesinde de, 25 bin kardeşimizle de hep birlikte açıyoruz. Depremzedelerin acılarına bir nebze merhem olabilmek için ne yapmamız gerekiyorsa, tüm milletimizin yaptığı gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi de, Başkanımız Tunç Soyer de bu acıya merhem olmaya çalışıyor. Acılar dayanışma içinde el birliğiyle bir nebze olsun azalsın istiyoruz. Giden canları geri getirme imkanımız tabi ki yok ama acıları paylaşabiliriz” dedi.

İftar öncesinde Kur’an tilavetini İzmir Büyükşehir Belediyesi imamı Ahmet Dal yaptı. Ezanın okunmasıyla birlikte alanda bulunanlar oruçlarını açtı.

Hatay, Osmaniye ve Adıyaman’da da iftar

İzmir’de meydan iftarları için planlanan bütçenin afet bölgesindeki depremzede yurttaşların sahur ve iftar yemekleri için kullanılması yönünde karar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, üç ilde Ramazan ayı boyunca toplam 136 bin kişilik iftar yemeği verecek. Ayrıca İzmir ve Hatay, Osmaniye ile Adıyaman illerinde yapılması planlanan iftarlarla birlikte toplam 75 milyon TL’lik ayni ve nakdi destek sağlanacak.

İzmir’de ise Ramazan ayı boyunca 10 Biz İzmir Dayanışma Noktası’nda toplam 215 bin kişilik iftar yemeği, 50 bin haneye gıda paketi, 76 bin 515 haneye 400 TL’lik nakdi yardım sağlanacak. Büyükşehir’in yatılı kurumları olan hastane, huzurevi, kadın sığınma evleriyle İzmir’e yerleşen depremzede yurttaşların konakladıkları yurt, pansiyon ve otellere de iftar yemeği sunulacak.