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Rapor vermek için para isteyen doktorun cezası belli oldu!

Rapor vermek için para isteyen doktorun cezası belli oldu!
26 Ekim 2022 Çarşamba 08:49

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde bir doktorun rapor vermek için para istediği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra açığa alınan doktora adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildiği öğrenildi

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktor H.B.C.'nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, açığa alınan hekim hakkında inceleme başlattı.

SAVCILIK DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da doktor H.B.C.'nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı. Doktor H.B.C., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen doktor H.B.C.'ye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #doktor #rüşvet #rapor #haber
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