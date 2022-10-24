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Rapor vermek için rüşvet isteyen doktor açığa alındı!

Rapor vermek için rüşvet isteyen doktor açığa alındı!
24 Ekim 2022 Pazartesi 11:09

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktorun rapor vermek için para istediği görüntüler sosyal medyaya düşmüştü. Görüntüler sonrası söz konusu doktorun açığa alındığı öğrenildi

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun, istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, hekim hakkında inceleme başlatıldığı ve açığa alındığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hekimin, istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine adı geçen hekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, ilgili açığa alınmış ve eş zamanlı adli makamlara da konu hakkında bilgi verilmiştir. Sağlık camiası içerisinde etik olmayan, suç unsuru teşkil edecek her türlü davranışa ve olası eyleme karşı yaptırımlarımızın ve disiplin sürecinin işletileceği bilinmelidir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #rüşvet
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