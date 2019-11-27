Reflüsü olanlar bu besinlerden uzak dursun

Mide içeriğinin mideden yemek borusuna doğru kaçması ile ortaya çıkan şikayetlerden oluşan reflü hastalığı, midede ekşime, yanma, ağza acı su gelmesi, yenilen yemeklerin ağza geri gelmesi, göğüs gerisinde yanma şeklinde görülür.

Nadiren de öksürük, ses kısıklığı, ses yorgunluğu veya seste çatallanma gibi yakınmalar da ortaya çıkabilir. En önemli nedenin obezite olduğunu söyleyen Liv Hospital Ulus'tan Prof. Dr. Binnur Şimşek, hastalık tetikleyici nedenleri ve yapılması/yapılmaması gerekenleri anlattı.

Kızartmalar asla

Reflü tedavisinde uygun diyet yapmanın birincil önlem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şimşek, yyenmemesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Yoğun kahve ve çay, kafein ve tein içeren bu içecekler reflüyü artırır. Asidik meyveler ve meyve suları; özellikle portakal, greyfurt, ananas; domates, salça reflüyü tetikler. Gazlı içecekler mide içindeki basıncı artırarak, mide içeriğinin yemek borusuna doğru reflü olmasını kolaylaştırır. Çikolata, nane, soğan ve sarımsak mide – yemek borusu bileşkesindeki kasları gevşeterek reflüye neden olur. Yağlı, bol baharatlı ve yağda kızartılmış yiyecekler; pizza, sucuk, sosis, pastırma vs gibi yiyecekler bol baharatlı, yağlı olmaları nedeniyle reflüyü tetikler."

Yararlı besinler

Prof. Dr. Şimşek, reflü için iyi gelebilecek besinler hakkında da şu bilgileri verdi: "Sebzeler; yağdan ve şekerden fakir besinler olup, mide asidini azaltırlar. Yeşil fasulye, kuşkonmaz, karnabahar, yeşil yapraklılar, patates, salatalık yararlıdır. Rendelenmiş taze zencefil, reflüye bağlı yanma yakınmasını azaltır. Yulaf içeriğindeki yoğun lifle mide asidini azaltır. Asidik olmayan meyveler; muz, elma, armut, kavun rahatça tüketilebilirler. Yağsız et ve tavuk, balık, hindi, deniz ürünlerini ızgara, haşlama şeklinde tüketimi, haşlanmış yumurta reflü yakınmalarını azaltır. Zeytinyağı, susam yağı, ceviz ve keten tohumu yağı daha iyidir. Margarinler tercih edilmemeli.

Yapılması gerekenler

Küçük porsiyonlar halinde 3 öğün yemek olmalı ve gereğinde küçük ara öğünlerle beslenmelidir. Tok karına ilk 1 saat içinde ağır egzersiz yapılmamalıdır. Yatmaya yakın aşırı yenmemeli. Kızartma veya kavurma tercih edilmemelidir. Çok dar kıyafetler ve çok sıkı kemer kullanılmamalıdır. Yüksek yastık ile yatılmalıdır. Tütün içeren maddeler kullanılmamalıdir. "