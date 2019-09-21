Rektör Budak: Sosyal Bilimler bütün bilimlerin üstünde

Ege Üniversitesi (EÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından “Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK Projeleri” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Mutluer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak TÜBİTAK SOBAG Koordinatörü Dr. Nevzat Yavuz katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, “ Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi, köklü bilgi birikiminden ve uzman akademik kadrosundan aldığı güçle başarı basamaklarını adım adım tırmanmaktadır. Üniversitemiz, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması-2019 (TÜMA) raporuna göre 6 kategoride A sınıf bir üniversite olmayı başarmıştır. Ege Üniversitesi olarak dünya üniversite sıralamalarında hak ettiğimiz yeri elde etmek için ise çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Elde ettiğimiz bu somut başarılar, yeni başarılara imza atmak üzere çıktığımız bu yolda bizler için güçlü bir motivasyon kaynağı. Çabalarımızın karşılığını almak ve hedeflerimiz doğrultusunda birlikte hareket edebilmek bizleri her anlamda daha güçlü kılıyor. Göreve geldiğimizden bu yana; Ege Üniversitesi ailesi olarak tek bir hedefe kilitlendik. Hedefimiz, araştırma üniversitesi olmak. Biliyoruz ki, bilimin bugün geldiği noktayı yeni nesillere aktarmakla yükümlü olan üniversiteler, bilimin ilerlemesini sağlama noktasında da en önemli sorumluluğu üstlenirler. Ege Üniversitesi ailesi olarak maddi ve manevi imkanlarımızı, bilimin gelişmesine ve ürettiğimiz bilginin topluma aktarılmasına adamış durumdayız. Bu amaçlarımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmalarla, hak ettiğimiz başarıyı elde ederek araştırma üniversitesi olacağız. Buna yürekten inanıyorum” dedi.

Sosyal Bilimler alanında yapılan çalışmaların önemine değinen Prof. Dr. Budak, “Lisansüstü eğitim kalitesi, araştırma üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda hassasiyetle ele almamız gereken bir konu. Üniversiteler olarak özellikle sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitim kalitesinin dünya standartlarına ulaştırılması noktasında daha çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü Sosyal Bilimler, bütün bilimlerin üzerinde yer alıyor. Günceli araştırmayan, birbirini tekrarlayan ve soruna odaklanmayan tezler, kazandığımız ivmenin önünde önemli bir engel teşkil ediyor. Bu durum yüksek lisans ve doktora programlarının günümüze uyarlanması ve pragmatik bir tarzda yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılıyor. Bizler, sosyal bilimler alanında TÜBİTAK projesi sayımızın artırılmasına büyük önem veriyoruz ve Ege Üniversitesi çatısı altında TÜBİTAK araştırma biriminin yapılandırılması gerektiğine inanıyoruz. Üniversitemizde lisansüstü tezlerin özellikle 11. Kalkınma Planı kapsamında belirlenen öncelikli alanlar üzerinde yoğunlaşması bizler için oldukça önemli bir unsur. Bu doğrultuda hazırlanan tezlerin TÜBİTAK tarafından daha çok desteklenmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Hedef ilk 300

Konferansta konuşan EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Mutluer, araştırma ve projelerde esas amacın kaliteden ödün vermemek olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Mutluer, “Üniversitemizin hedefi, araştırma üniversitesi olmak ve dünyada ilk 300 üniversite arasına girebilmek. Bunun yolu da daha fazla araştırma yapmaktan geçiyor. Bu sürecin en önemli ayağı ise nitelikli proje üretmek. Özellikle genç sosyal bilimcilerden TÜBİTAK’tan daha fazla proje almalı. Sayın Dr. Nevzat Yavuz’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kabul süreçlerini anlattı

TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Destekleme Kurulu (SOBAG) Koordinatörü Dr. Nevzat Yavuz, SOBAG, TÜBİTAK tarafından verilen Destekleme Projeleri, Ege Üniversitesi ile SOBAG arasındaki ilişki, TÜBİTAK’a proje gönderilme aşamaları ve kabul süreçleri hakkında bilgi verdi. Dr. Yavuz, “TÜBİTAK’ın çok farklı destekleme projeleri var. Biz, öncelikli alanlarımızı 11’inci Kalkınma Planı doğrultusunda oluşturuyoruz. Bu alanlardaki tüm bilimsel araştırma faaliyetlerini destekliyoruz. TÜBİTAK’a gönderilen projelerde özgünlük, yenilik ve sistematik olma özelliklerini arıyoruz. Bu tür özellikler projenizin kabul görme olasılığını artırır” diye konuştu.

Konferans sonunda Dr. Yavuz, katılımcıların sorularını cevapladı. EÜ Rektör Budak, Dr. Yavuz’a katkılarından dolayı “Teşekkür Belgesi” verdi.