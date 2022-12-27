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Rektör Hotar, Türkiye’de ilk olacak hastane için bağış istedi!

Rektör Hotar, Türkiye’de ilk olacak hastane için bağış istedi!
27 Aralık 2022 Salı 14:46

Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin kaba inşaatı ilçe belediyesi tarafından tamamlandı. DEÜ’ye devir aşamasına gelinen hastanenin tamamlanarak hızlı bir şekilde hizmete açılması için DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir’deki hayırseverlere bağış çağrısında bulundu.

FATİH ÖZKILINÇ- Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) iş birliğinde Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan inşaatı 2021 yılının haziran ayında bitirilip 2022 yılının ilk yarısında hizmete açılması planlanan Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin kaba inşaatı ancak tamamlanabildi. Hastanenin kaba inşaatının Aliağa Belediyesi tarafından tamamlanmasının ardından üniversiteye devri aşamasına gelindi. DEÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen basın toplantısıyla Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar,  hastanenin üniversiteye devir sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bağışla hızlanacak

Toplantıda DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kaba inşaatı bitti artık bize devri söz konusu. Devredildikten sonra hem içinin yapımı, hem ekipman alımı hem de personel oluşumu ve ondan sonraki tüm işletme süreci üniversitemize ait olmuş olacak. Dolayısıyla projesinden son gününe kadar meslek hastalıkları hastanesi olarak yapılanmış olan Türkiye’de ilk ve tek hastane olmuş olacak. Şu anda bildiğiniz gibi 3 tane daha akredite hastane var. Bunlar adı üstünde akredite hastaneler oldukları için bizde şu anda heyecan uyandıran meslek hastalıkları hastanesi Türkiye’de ilk ve tek örneği oluşturacak olmanın heyecanıyla gündemimizi belirledik. Hastanenin yapılandığı yerde de Petkim, Socar gibi şu anda çok büyük işletmelerin olduğu yine organize sanayi bölgelerinin olduğu ve doğal olarak muhtemel iş kazası ve meslek hastalıklarının daha yoğun görüldüğü ve görülebileceği alan. En yakın yer İstanbul, Zonguldak, Ankara gibi yerler. Ama Bizim hastanemiz bittiği zaman hemen Allah korusun bunları vermesin ama bunlar da yaşamın birer gerçeği bizim hastanemiz en yakın olarak ihtiyaç sahiplerine hızla destek hizmet etme şansına sahip olacak. Bir yandan akademik kadromuzu mevcut yapımız içinde oluştururken bir yandan da fiziki şartları tamamlamaya çalışıyoruz. Fiziki şartları tamamlama noktasında devletimiz bugüne kadar sağ olsun istediğimiz her türlü bütçe desteği ve izinleri geldi. Ama biliyorsunuz biz bir kamu kurumuyuz. Bunları kullanmak belli bir sürece tabi. Bu süreci biraz daha hızlandırmak ancak bağışla mümkün” dedi.

15 ayda tamamlandı

İzmir’deki hayırseverlere, iş insanlarına, odalar ve tüm kurumlara hastane için bağış çağrısında bulunan Rektör Hotar, “Biz çok kullanılacak hayati ekipmanların bir listesini hazırladık. O listedeki cihazları alabilirler, inşaatında destek olabilirler yani mevzuatın izin verdiği her konuda bağışla bu mevzuatın hızına hız katabilirler. Biz zaten elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz en kısa sürede hem İzmir’imizin hem Türkiye’nin hem de dünyanın örnek göstereceği pilot bir hastaneye sahip olabilmek. Hedefimiz 15 ay içerisinde tamamlamak. Süreci çok hızlı şekilde ilerlettik. İhaleye çıkma hazırlıkları başladı. 15 ay gibi sürede hizmete sunmayı planlıyoruz. Bağışlar olursa süreyi daha da öne çekebiliriz” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #nükhet hotar #haber
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