Rektör Köse, İKÇÜ'yü anlattı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Saffet Köse, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Fen Lisesi tarafından düzenlenen “Kariyerine Yön Vermek İsteyenler İFL’de Buluşuyor” etkinliklerine konuk oldu.

Türkiye genelinden 23 üniversitenin ve İŞKUR İl Müdürlüğünün katılımıyla, üniversiteler ile İzmir İlindeki Ortaöğretim Kurumlarını bir araya getiren etkinliğe, Rektör Prof.Dr. Saffet Köse, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Adnan Kaya, Bornova Kaymakamı Fatih Genel , İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit, Bornova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Şahin, İFL Okul Müdürü Mahmut Yıldız ile çok sayıda akademisyen, okul müdürü ve lise öğrenci katıldı

Bilinçli ve sağlıklı tercih

Etkinlikte katılımcılara seslenen İFL Okul Müdürü Mahmut Yıldız, kariyer etkinliklerinin öğrencilerine çok şey kattığını söyledi. Bilinçli ve sağlıklı bir tercihin tanıyarak gerçekleştiğini belirten İFL Okul Müdürü Mahmut Yıldız, üniversite sınavından önce gerçekleştirilen etkinliklerin oldukça değerli olduğunu söyledi. Müdür Yıldız, “Bu etkinlikle öğrencilerimizin ufku açılacak ve öğrencilerimiz yükseköğrenim kurumlarındaki akademisyenlerin tecrübelerinden faydalanacaklar. Katılımlarından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Eğitim vizyonunun örneklerinden

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit, bu etkinlikle Eğitim 2023 vizyonunun en önemli misyonlarından olan üniversite - lise iş birliğinin en güzel örneklerinden birisinin yaşandığını kaydetti. İFL’nin İzmir’in Türkiye’nin ve de dünyanın en gözde okullarından biri olduğunu belirten Yiğit, İFL’den 50, İzmir genelinden ise 268 öğrencinin bilim olimpiyatlarına hazırlandığını aktardı. Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit, “Öğrencilerimizin bilimsel yönlerinin önünün açılması esas hedefimiz. Sadece ilmi değil milli ve manevi değerlerle birlikte bu çocuklarımızın daha yükseğe ülke menfaatine tırmanması için gayret ediyoruz.” diye konuştu.

İlk üçteyiz

İKÇÜ Rektörü Prof.Dr.Saffet Köse, Türkiye’nin en başarılı ilk üç fen lisesinden biri olan İFL’ye başarılarının devamını dileyerek başladığı konuşmasında, İKÇÜ ile İFL arasındaki etkileşimin protokolle başlamasından duyduğu memnuniyeti paylaştı. İKÇÜ ile ilgili bilgiler aktaran Rektör Prof.Dr.Köse URAP verilerine göre 2010 sonrasında kurulan üniversiteler arasında ilk üç içinde yer aldıklarını hatırlattı. Rektör Prof.Dr. Köse, üniversiteler şehri İzmir’de giderek artan akademik başarılarının olduğunu söyledi.

Her zaman yanınızda

Rektör Prof.Dr.Köse, “14 bin öğrencimiz var. Şu ana kadar 315 projemiz bitti, 215’i devam etmektedir. 4 binin üzerinde mezunumuz var. İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi olarak dünyanın en başarılı 200 fakültesinin içindeyiz. Bir bitki için tohum, toprak ve iklim önemlidir. Bizde iklim ve toprak var. Biz tohuma talibiz. O tohum da burda. Ben tüm dünyanın size talip olduğunu biliyorum. Albert Einstein'ın, ‘Başarılarının adamı olmak önemlidir. Ama değerlerin adamı olmak daha önemlidir.’ diye bir sözü vardır. O sebeple, bilim alanında vahşi bir rekabetin yaşandığı bir dünyada, sizler de değerlerin insanı olarak ülkemizin değerlerine sahip, güçlü, bilinçli ve bilgili bireyler olacağınıza ve bu güzel topraklara fayda sağlayacağınıza olan inancım tamdır. İKÇÜ de güçlü akademik personeli ile her zaman sizin yanınızda ve hizmetinizde olacaktır.” dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan İKÇÜ Rektörü Prof.Dr.Saffet Köse, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak ve ilgili protokol, 23 üniversitenin standının yer aldığı İFL bahçesinde incelemelerde bulundu.

2 gün süren etkinliklerde öğrenciler İKÇÜ standına yoğun ilgi gösterdi. Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü personeli ile Eczacılık Fakültesinden Araş.Gör.Aybala Temel, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden Öğr.Gör.Irmak Tunç’un yer aldığı standı ziyaret eden katılımcılara ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Ayrıca kendisi de bir İFL mezunu olan İKÇÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Başkanı Prof.Dr.Kurtuluş Öngel, “Medikal Tıbbi Robotik Uygulamalar” başlığında verdiği konferansı ile geleceğin bilim insanlarının bu alandaki sorularını yanıtladı.