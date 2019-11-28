Rengim Gökmen genç besteciler ve şefler ile bir araya geldi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) "Gençler Ustalarla Buluşuyor" projesi kapsamında düzenlediği "Prof. Rengim Gökmen ile Yuvarlak Masa Söyleşisi'nde", üniversitelerin kompozisyon ve orkestra şefliği bölümlerinde okuyan öğrenciler, Prof. Gökmen ile bir araya geldi.

27 Kasım 2019 Çarşamba günü İKSEV Karataş binasında İKSEV Yönetim Kurulu Üyesi Dramaturg Serdar Ongurlar yönetiminde yapılan söyleşide Gökmen, genç bebesteci ve şef adaylarının sorularını yanıtladı. Gençlerin çağdaş dünyada başarıyı yakalayabilmeleri için çok yönlü olmaları gerektiğini vurgulayan Rengim Gökmen sürekli araştırma yapmanın gelişmeleri yakından izlemenin ve çok çalışmanın önemine değindi. Gençlere tecrübelerini aktaran Prof. Gökmen, Türk Besteciler'in eserleri bizim için mirasdır, onları çok iyi saklamamız gerektiğini aktardı. Gençler ünlü şef ile bir arada olmanın çok verimli geçtiğini ifade ettiler. İki saat süren söyleşide İzmirli müzikseverler de dinleyici olarak söyleşiye katıldılar.