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Rıza Bey Apartmanı davasında 2 belediye çalışanına hapis istemi

Rıza Bey Apartmanı davasında 2 belediye çalışanına hapis istemi
13 Eylül 2022 Salı 14:13

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davasında o dönemki kamu görevlileri Gamze E. (51) ve Mehmet Ali U. (68) hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2’şer yıla kadar hapis cezası istendi

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği, 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 13 sanığın yargılanmasına İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilirken, 2 kamu görevlisi Gamze E. ve Mehmet Ali U. hakkında başlatılan soruşturma da tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, bilirkişi raporunda yapının 1975 yılı deprem yönetmeliğine tabi olduğu, projedeki beton dayanım sınıfının sağlanmadığı, nervürlü donatıların mekanik şartları sağlamadığı belirtildi. Aynı raporda ardışık katlar arasında öteleme sınırının aşıldığına da vurgu yapıldı. Binanın statik hesabında etriye hesaplarının ve bina yer değiştirme hesaplarının 1975 deprem yönetmeliğine uygun yapılmaması nedeniyle statik proje müellifinin ve statik-betonarme projeye onay veren mercilerin sorumlu olduğu iddianamede yer aldı. Yapının taşıyıcı sistem elemanlarına epoksi enjeksiyon ile projesiz, izinsiz ve kontrolsüz şekilde tamirat yapan ve yaptıranlar ile söz konusu tadilatın yapıldığı sonradan kayıt altına alınmasına rağmen bu konuda idari işlem tesis etmeyen ilgili idari mercilerin de sorumlu olduklarına vurgu yapıldı.

'İDARİ İŞLEM TESİS ETMEMİŞ'

2005 yılında meydana gelen depremden sonra yapının taşıyıcı sistem elemanlarına epoksi enjeksiyon ile projesiz, izinsiz ve kontrolsüz tamirat işlemi yapıldığının tespit edilmesine rağmen binanın 3'üncü grup risk kategorisinde yer aldığına vurgu yapıldı. 2007 deprem yönetmeliğine göre performans analizi yapılarak sonucuna göre güçlendirme yapılması gerektiği yönünde tavsiyede bulunulmuş olmasına rağmen bu konuda idari işlem tesis etmeyen ve belgede o dönem Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili sıfatıyla imzası bulunan Gamze E.'nin sorumlu olduğunun altı çizildi.

'İMAR MÜDÜRÜ DE SORUMLU'

İnşaat Mühendisi Tamer Paker tarafından hazırlanan statik hesap raporu ve betonarme projesi ile yapı ruhsatını 27 Nisan 1993 tarihinde onaylayan o dönemki Bornova Belediyesi İmar Müdürü Mimar Mehmet U.’nun da sorumlu olduğunun altı çizildi. İddianamede binanın statik ve betonarme projesine onay veren İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde görevlilerin açık kimlik tespitlerinin yapılamadığı belirtildi. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Gamze E. ve Mehmet Ali U. için 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2’şer yıla kadar hapis cezası istedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rıza bey apartmanı #izmir #izmir depremi
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