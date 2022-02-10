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Rıza Bey Apartmanı davasında duygusal anlar: Mezar taşını da getirecektim ama...

Rıza Bey Apartmanı davasında duygusal anlar: Mezar taşını da getirecektim ama...
10 Şubat 2022 Perşembe 14:56

İzmir'deki depremde yıkılan bir binada hayatını kaybeden Zarife Doğan'ın babası Kamil Doğan, bugün görülen duruşmada kızının ayakkabıları ve fotoğrafıyla ifade vererek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Doğan, "Kızımın polis poşetindeki aksesuarlarını getirdim. 57 gün taşıdığı nişan yüzüğünü getirdim. Mezar taşını da getirecektim, getiremedim. Gücüm yetmedi. Lütfen sorumluların yanına kar bırakmayınız." dedi

Depremde en fazla can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikisi tutuklu 9 sanığın yargılanmasına İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada bir müşteki avukatı, yargılamada tarafsızlığın kaybedildiği iddiasıyla mahkeme heyetinin reddini talep etti.

Duruşmaya depremde görev yaptığı poliklinikte hayatını kaybeden diş hekimi Zarife Doğan'ın babası Kamil Doğan, yitirdiği kızının fotoğrafı, spor ayakkabıları ve eşyalarıyla katıldı.

Doğan, gözyaşlarıyla verdiği ifadesinde "Hepiniz anne ve babasınız. Empati yapmanızı istiyorum. (Fotoğrafını göstererek) Kızımı böyle yetiştirdim. (Spor ayakkabısını göstererek) Ama bana böyle verdiler. Kızımın okuduğu kitapları getirdim, başarı belgesini getirdim. Olay yeri inceleme poşetini getirdim. Polis poşetindeki aksesuarlarını getirdim. 57 gün taşıdığı nişan yüzüğünü getirdim. Mezar taşını da getirecektim, getiremedim. Gücüm yetmedi. Lütfen sorumluların yanına kar bırakmayınız. Yüce adalete güveniyoruz. Bu beklentiyi boşa çıkarmayınız." dedi.

Tahliye talebine tepki

Duruşmada bir sanık avukatının, müvekkilinin cezaevinde rahatsızlıkları bulunduğunu, çok kilo kaybettiğini söyleyerek tahliye talep etmesi üzerine bir müşteki, "Ben de iki çocuğumu kaybettim." diyerek tepki gösterdi.

İddia makamı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, heyetin reddi talebinin görüşülmesi için dosyanın bir üst mahkeme olan İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #rıza bey apartmanı #deprem #izmir depremi #ölüm #zarife doğan
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