Rıza Bey Apartmanı için proje önerisi. Park da var ev de!

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanının bulunduğu alan için Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nden proje önerisi geldi

İzmir Depreminin simge binası haline gelen 10’u çocuk 37 kişinin hayatına kaybettiği Rıza Bey Apartmanı ve bulunduğu alanla ilgili Mimarlar Odası İzmir Şubesi alternatif proje hazırladı.

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman, yıkılan binaların aynı metrekareleri korunarak Rıza Bey Apartmanının bulunduğu alanda rahatlıkla "deprem farkındalık alanı" yapılabileceğini söyledi.

Rıza Bey apartmanın da içinde bulunduğu yeni K1 parselinde ‘Deprem Farkındalık Parkı’ olmasını isteyen 400'ü aşkın Sivil Toplum Kuruluşu ve TMMOB Meslek Odaları Rıza Bey'in de bulunduğu alanın proje sunumunu gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 6 kat olarak planladığı yapı için Mimarlar Odası 8 kat, yeşil alan ve park olarak tasarlandı.



Neden 5 kat yerine 8 kat olmasın !



Sivil Toplum Kuruluşlarının isteği ile K1 parseline yeni bir proje hazırlayan Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman “Bakanlık tarafından belirlenen yedi proje alanında zemin artı beş kat yapılaşmanın neden yapıldığını bilmiyoruz. Altı katlı yerleşim sadece proje alanlarında söz konusu, depremden zarar gören ve tekrar yapılması için projelendirilen diğer binalar sekiz katlı. Yıkılan binaların aynı metrekareleri korunarak, emsal artışına izin vermeyerek sekiz kat yapılması durumunda Rıza Bey apartmanının bulunduğu alanda rahatlıkla deprem farkındalık alanı yapılabilir. Depremde yaşamını kaybeden 119 vatandaşımızı hatırlamak ve buna benzer olaylarda bu acıların tekrar yaşanmamasını sağlamak adına bu parka tüm İzmirliler sahip çıktı” diye konuştu. Kahraman Projede tüm kat maliklerinin haklarının korunduğunu hiçbir hak kaybına neden olunmadığını aynı zamanda da parkın yapılabildiğini söyledi.

Toplantıya katılan İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ve Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ise her zeminde proje yapılabileceğini ancak önemli olan yeterli zemin iyileştirmelerinin yapılması gerektiğini, bu alanda diğer sekiz katlı binalar da yapıldığını, bu alanda da gerekli etütler ve iyileştirmeler sağlandığında sekiz katlı binaların, yakın çevresinde olduğu gibi, yapılabileceğini belirttiler. Altı katlı binalar için de bir zemin iyileştirme yapıldığını bildiren temsilciler bu iyileştirmelerin gözden geçirilerek sekiz kata uygunluğunun sağlanabileceğini söylediler.



Bakan Kurum’a Randevu Çağrısı



Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi 2. Başkanı Mete Hüsünbeyi yaptığı açıklamada “Merkezi Samos Adasında olan Deprem İzmir'de 119 insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. 10'u çocuk 37 kişiyle can kayıpların en çok olduğu Rıza Bey Apartmanı bu depremin simgesi haline geldi.

400’ü aşkın Sivil Toplum Kuruluşu olarak Rıza Bey apartmanın da bulunduğu K1 alanında ‘Deprem Farkındalık Parkı’ yapılmasını, hak sahiplerinin de yerinde dairelerine sahip olmaları yönündeki talebimizi belirtmiştik. Bu talebi destekleyen sivil toplum kuruluşu sayısı daha da artmakta.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın da aynı yönde açıklamaları olmuştu.

Mimarlar Odası İzmir Şubemizden bu yönde proje hazırlamalarını rica etmiştik. Nitekim talebimiz karşısında söz konusu proje hazırlandı. Talebimizi olumlu karşılayıp proje ve görselini hazırlayan Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile katkı sağlayan diğer odalarımıza teşekkür ediyoruz. Her kesimin söylemleri ve beklentilerini karşıladığını düşündüğümüz bu projenin yaşama geçmesini bekliyoruz. Söz konusu proje ve önerilerimizi sunmak ve değerlendirmek amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan randevu talep ediyoruz” dedi.