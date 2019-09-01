Rock&More ile fuardalar

6 Eylül Cuma günü dünyaya kapılarını açmak için gün sayan 88. İzmir Enternasyonal Fuarı, Rock&More Sahnesi'nde hem rap hem de rock müzikseverleri bir araya getirecek.

Geçtiğimiz yıl "Rock Sahnesi" adıyla gerçekleşen Rock&More, bu sene de konuklarına keyifli akşamlar yaşatmaya hazırlanıyor. 6 – 15 Eylül tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) geri sayım başladı. 6 Eylül Cuma gününden 15 Eylül Pazar gününe kadar dolu dolu on gün yaşatmaya hazırlanan 88. İEF; konserleri, sokak gösterileri, tiyatroları, kültür ve sanat etkinlikleri ile "iyi ki fuardayız" dedirtecek. Türkiye ve dünyadan misafirlerini İzmir'de ağırlayacak olan 88. İEF'de bu yıl Rock& More Sahnesi ünlü isimleri konuk edecek. Geçtiğimiz yıl da Kültürpark 3 No'lu Hol'ün arka bölümünde Rock Sahnesi adıyla kurulan alan, bu yıl Rock&More Sahnesi'ne ev sahipliği yapacak. Rock&More'da konserler 8 Eylül Pazar günü başlayacak. Konser öncesi 19:00 ile 20:45 saatleri arasında Fondip grubu sahnede sevenlerine söyleyecek.

Şehinşah geliyor

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda geçtiğimiz yıl ilk kez kurulan sahne bu kez Rock&More adıyla müzikseverleri ağırlayacak. 8 Eylül Pazar günü rap müzik dinleyicileri tarafından bir hayli fazla sevilen Şehinşah sahnede olacak. Her yaştan rap müzikseverleri Rock&More Sahnesi'ne taşıyacak Şehinşah, "Karma", "Pirana", "Yak yak yak", "Milyon", "Deliricem" gibi sevilen şarkılarını seslendirecek.

Rock müziğe doyuracak

9 Eylül Pazartesi gününden itibaren ise rock müzik türünde şarkılar seslendiren gruplar ve şarkıcılar Rock&More'da olacak. Sevilen gruplardan Manga, 9 Eylül'de sahnede olacak. 2010 yılında Oslo'da düzenlenen 55. Eurovision Şarkı yarışmasında ikinci olan Manga grubu, birbirinden özel şarkılarıyla sevenleriyle buluşacak. 10 Eylül'de ise uzun yıllar rock müzikseverlerin gönlünde taht kuran Mor ve Ötesi grubu, Rock&More'da yer alacak. 11 Eylül'de Pinhani, 12 Eylül'de Kalben, 13 Eylül'de Pentagram, 14 Eylül'de ise Ufuk Beydemir Rock&More'un konuğu olacak. Fuara giriş ücreti ise 4,5 TL olarak belirlendi. 3 No'lu Hol'ün Lunapark'a bakan kısmında kurulacak Rock&More Sahnesi için Kültürpark'a giren konuklar ekstra bir ücret ödemeyecek.