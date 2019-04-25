Rotaract Akademi finalde

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Bölge Rotaract Temsilciliği 2010'da kurduğu 'Rotaract Akademi' eğitimleri ile Uluslararası Rotary Ödülleri'nde tüm Dünya'daki Rotaract Kulüpleri arasında ilk 4'e girerek finale kalmaya hak kazandı.

Rotaract 2440. Bölge tarafından hayata geçirilen ve halen aktif olarak eğitimlere devam eden 'Rotaract Akademi', 'Uluslararası Rotary Ödülleri'nde dünya genelinde ilk 4'e kalarak finalist oldu.

Rotaract 2440. Bölge tarafından 2010 yılında hayata geçirilen ve aktif olarak da devam Rotaract Akademi Projesi Rotary'nin en fazla önem verdiği 6 temel çalışma alanı arasında yer alan projeler ile toplumun ihtiyaç duyulan her kesimine eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Bugüne kadar 'Barışın sağlanması ve çatışmaların önlenmesi' alanında 23, 'Hastalıkların azaltılması ve hastalıklardan korunma ve tedavi' alanında 21, 'Su, su yönetimi, temiz su, hijyen ve çevre korunması' alanında 6, 'Anne çocuk sağlığı' alanında 11, 'Okuryazarlığın arttırılması' alanında 14, 'Sosyal ve toplumsal gelişim' alanında 175 olmak üzere düzenlenen 301 eğitim ile toplam 6497 katılımcıya ulaşıldı.

Topluma dokunuyoruz

Bölge Rotaract Temsilcisi Kemal Aksoy, "Gençleri alanlarında uzman eğitimcilerle buluşturmak ve çeşitli konularda eğitimler vererek gelişimlerine katkıda bulunmak bizim için çok değerli. Toplumun her alandaki ihtiyaçları gidermek üzere öncelikli hedefimiz bu eğitimlere hız kesmeden devam etmek" şeklinde konuştu.

Finaller ve ödül töreni 1-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Belgrad'da gerçekleşecek.