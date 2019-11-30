Rotary çocukları bale ile tanıştırdı

Alsancak Rotary Kulübü ve Alsancak Rotaract Kulübü toplum birliği okulu öğrencilerini İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği "Kırmızı Çiçeğin Rüyası" adlı çocuk balesine götürdü.

Yaklaşık 50 öğrenci ilk kez sahnede bale izledi. Alsancak Rotary Kulübü, Gaziemir Menderes'deki toplum birliği okulu olan Yeni Şaşal İlkokulu öğrencileri ve Alsancak Rotaract Kulübü "Bizim Mahalle Toplum Birliği" öğrencileri ile birlikte İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği çocuk balesi "Kırmızı Çiçeğin Rüyası"nıizledi. Anaokulundan ilkokul 4. sınıfa kadar yaşları 6 ile 10 arasında değişen 50 çocuk hayatında ilk kez bale sanatıyla tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Sanat ile eğitime katkı

Çocuklar tarafından sahnelenen oyunun izleyicisinin de çocuk olmasının sanatı doğru anlamda aktarabilmek adına çok büyük fayda sağladığını dile getiren Alsancak Rotary Kulübü Başkanıve aynı zamandaİzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı AytülBüyüksaraç, "Biz bu projeyle eğitime sanat yoluyla bir katkı sunmak istedik. Çocuklarımız ilk kez sahnede böyle bir gösteri izlediler. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin Elhamra Sahnesi'nde bu tarihi atmosferde unutamayacakları bir anı oldu onlar için. Eğitime sanat ile katkılarımız devam edecek" şeklinde konuştu. Alsancak Rotaract Kulübü Başkanı Beril Tuğaç ise, proje ortağı olan Alsancak Rotary Kulübü'ne ve katkılarından dolayı İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne çok teşekkür etti.Projenin devamında Çağdaş Drama Derneği gönüllü eğitmenleri kulüplerin toplum birliği okullarında çocuklara gönüllü olarak drama eğitimi verecek.