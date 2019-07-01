Rotary'de Akçiçek dönemi

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'nda2019-2020 dönemi başladı

İzmir'in Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törenle Rotary2018-2019 Dönem Başkanı Alaeddin Demircioğlu görevi yeni dönem Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek'e teslim etti.

Uluslararası Rotary'ninyeni dönemi 1 Temmuz 2019 tarihinde başladı. 'Rotary Dünyayı Birleştirir' temasıyla başlayan dönemde 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Alaeddin Demircioğlu başkanlık görevini Fatih Akçiçek'e devretti.

4K kuralı

Alaeddin Demircioğlu, Rotary'nin dostluk, liderlik, dürüstlük, çeşitlilik ve hizmet olarak beş temel değer üzerine kurulu olduğunu dile getirerek, "Bu dönem tüm çalışmalarımızı 4K kuralımızla gerçekleştirdik. Kalpten sevgiyle yaklaştık herkese, keyifle çalıştık, mutlu olduk. Korkusuzca, cesaretle giriştik her projeye ve kanıtlarıyla örnek gösterdik en büyük ilham kaynağımız Yüce Atatürk'ün yolundan giderek hem kendimize hem de toplumailham kaynağı olduk... Artık yeni dönemde yeni hedeflere, yeni heyecanlara, yeni maceralara doğru yelken açacağız. Görevimi huzur içinde ve gururla yeni liderimiz Fatih Akçiçek'e devretmekten onur duyuyorum.İnsanlığa hizmet aşkıyla yolu açık şansı bol olsun" şeklinde konuştu.

Güzel insanlar

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçekyeni dönemde de Rotary'nin birleştirici gücünü kullanarak hayata dokunan işler gerçekleştireceklerini dile getirdi. Akçiçek görevi devraldığı Alaeddin Demircioğlu'na teşekkür ederek, "Güzel insanlar ve büyük yüreklerden oluşan bir topluluk Rotary. Her şeyin ayrıştırıldığı bir dünyada biri çıkıyor diyor ki "Rotary Dünyayı Birleştirir" bu umut saçıyor.Ben yürekten inanıyorum ki Dünya Başkanı Mark Maloney'in bu teması bütün dünyaya ışık saçacak, umut verecek mükemmel bir mesaj oldu. Bunun içini doldurmak da bizlere düşüyor. El birliğiyle bütün üyelerimizin dâhil olduğu bir dönem arzu ediyorum. Hoşgörü, sevgi, saygı, dostluk ve iyi hissettiren dâhil olan ortamlar ile bütün bölgeye iyi hissettiren bir dönem yaşatacağımıza inanıyorum" dedi.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu 2019-2020 dönemi devir teslim töreni yaklaşık 90 üyenin katıldığı aile fotoğrafıyla sona erdi.