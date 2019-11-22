Rotary'den Ege'ye bağış

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu 6. grup kulüpleri Küresel Vakıf projesiyle Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Çocuk Kliniği'ne her hasta başına bir adet olacak şekilde hasta başı takip monitörü bağışladı.

Uluslararası Rotary 2440. Bölgeye bağlı Bostanlı, Çakabey, Çiğli, Karşıyaka, Mavişehir Rotary Kulüpleri, uluslararası eşli bağış ve Rotary Vakfı'nın katkılarıyla Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onlokoji Hastanesi Şenay Öztop Çocuk Kliniğine Küresel Teşvik Projesi kapsamında 215 bin TL değerinde 12 adet Drager marka hasta takip monitörü ve bu monitörlerin bağlı olduğu bir adet merkezi kontrol monitör sistemi bağışladı. Dünya standartlarına göre her hasta başında bir adet olması gereken bu monitörlerden projenin tespiti sırasında hastanede iki adet olduğu ve aciliyet durumuna göre hastadan hastaya taşınması gerektiği anlaşıldı. Bunun üzerine iki yıl önce Çakabey Rotary Kulübü tarafından "Ekranda Hayat Var" projesi kapsamında 4 adet hasta takip monitörü kliniğe bağışlandı. Toplam 16 yataklı klinikte her hastaya ayrı birer monitör sağlanması amacıyla küresel teşvik proje çalışmaları gerçekleştirilerek toplamda 17 adet cihaz Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel ile dekan ve başhekim yardımcıları, bölüm başkanları ile Rotary 2440. Bölge geçmiş dönem federasyon başkanları, 6. Grup kulüp başkanları ve üyelerinin geniş katılımları ile hastaneye teslim edildi.

Kalıcı hizmet

Hasta takip monitörleri, hasta bakım ve takibi sırasında EKG, kalp atımı, oksijen satürasyonu, basınç, ısı gibi parametrelerini izlemeye yarayan, geçmişe dönük kayıtları hafızasına kaydeden, yaşamı tehdit eden pek çok durumu, tüm monitörlerin bağlandığı tek bir merkezi monitörle, tek bir hemşire tarafından gözlemlenerek erken fark edilmesini sağlayan ve böylece parametre değişikliklerine bağlı ölümlere yol açabilecek durumların önüne geçilebilen, hayati önem taşıyan cihazlardır. Cihazların teslim töreninde konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kantar kanser hastası çocukların tedavi sürecine bu denli sürdürülebilir yarar sağlayacak, kalıcı önemi olan bu hizmeti almalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.