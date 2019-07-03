Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek ve Kurumsal İletişim Bölge Komite Başkanı Huriye Serter, gazetemizi ziyaret etti

Doğancan Bingöl - Akçiçek, Rotary Dünyayı Birleştirir sloganıyla bu döneme başladıklarını belirterek, "Göl maya tutar mı? Tutabilir. Biz de Rotray dünyayı birleştirebilir mi? Evet birleştirebilir diyoruz" dedi.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'nda 2019-2020 dönemi başladı. Önceki gün başlayan yeni dönem ile birlikte Rotary Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek, Kurumsal İletişim Bölge Komite Başkanı Huriye Serter, gazetemizi ziyaret etti. Rotary Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek, Rotary'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İşin sorumluluğu ağır

Yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirten Akçiçek, şöyle konuştu: "Burası STK olmakla arta kalan zamanınızı koyabileceğiniz bir yer dolayısıyla 1 yıllık görevler iyi ki 1 yıllık diyorsunuz. Çünkü çok fazla zaman harcamanız gerekiyor. Yapı büyük. Rotarien sayısı fazla. Yapılacak işin yükü ağır. Bu tempoyu götürüyorsunuz ancak her yıl yenilenmeyle birlikte tazelenme oluyor. Bu da yeni fikir ve düşünceleri gün yüzüne çıkartıyor."

Göl maya tutabilir

Akçiçek, bu dönemin sloganının 'Rotary Dünyayı Birleştirir' olacağını ifade ederek, "Bu her anlamda içini doldurabileceğimiz bir şey. Her alanda ayrıştırılırken birinin bunu söylemesi çok önemli. Değişim böyle bir şey. Göl maya tutar mı? Tutabilir. Biz de Rotray dünyayı birleştirebilir mi? Evet birleştirebilir diyoruz" dedi.

'Elimizi taşın altına koyacağız'

Rotary Kurumsal İletişim Bölge Komite Başkanı Huriye Serter, çocuk felci ve benzeri hastalıkların önüne geçmek için çabaladıklarını hatırlatarak "Bu hastalıkların bizde ve çevremizde olmaması olanlara yardım etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Bu nedenle hastalıkların tamamen ortadan kaldırılması için hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız. Rotary'de bunun için gayret gösteriyor. Akşam yatağa huzurlu girebilmek için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.