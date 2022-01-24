Rotary kulüplerinden “Bir Fidan Bir Dünya” kampanyası için 3 bin fidan

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZDOĞA A.Ş. ile Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile “Bir Fidan Bir Dünya” kampanyasına üç bin fidan bağışlandı. Başkan Tunç Soyer, “Her şey geçip gidiyor ama geriye dikilen fidanlar kalıyor. Çok daha kalıcı bir iz bırakmış oluyorsunuz. İyi ki bu adımı birlikte atıyoruz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “doğayla uyumlu İzmir” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen “Bir Fidan Bir Dünya” kampanyasıyla İzmir yeni ağaçlandırma alanları kazanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZDOĞA A.Ş. ile Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile “Bir Fidan Bir Dünya” kampanyasına üç bin fidan bağışlandı. Fidanlar Menderes Değirmendere ve Çileme’deki ağaçlandırma sahalarına dikilecek.

Soyer: “İyi ki varsınız ve hassasiyet gösteriyorsunuz”



Protokol için Rotary kulüplerinin başkanlarıyla Nefes Restoran’da bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, İzmir'deki ağaçlandırma çalışmalarını doğru yere, doğru zamanda, doğru türler dikerek orman restorasyonu ilkesiyle yaptıklarını belirterek “Nazım’ın dediği gibi; ‘Yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için.’ Bir yandan ekonomik, siyasal krizler, salgın ve depremler olup biterken biz fidan dikme derdinde ve telaşındayız. Bunu da çok anlamlı buluyorum. İyi ki varsınız ve hassasiyet gösteriyorsunuz. Her şey geçip gidiyor ama geriye dikilen fidanlar kalıyor. Çok daha kalıcı bir iz bırakmış oluyorsunuz. İyi ki bu adımı birlikte atıyoruz. Çok heyecan verici” dedi.

“Yaşadığımız coğrafyayı önemsemeliyiz”



Uluslararası Rotary 2440. Bölge Guvernörü Nedim Atilla ise “Yaşadığımız coğrafyayı önemsememiz gerekiyor. İnsan olmanın önemli gereklerinden biri de budur. Torunlarımız için neyin gerekli olduğunu düşünüyor ve ona göre çalışıyoruz. Bu çabamız ve desteğimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

Siz de fidan bağışlayabilirsiniz



İzmir’in doğasına ve iklimine uygun ağaçlandırma alanları oluşturmak amacıyla 2021’in Ağustos ayında başlatılan Bir Fidan Bir Dünya kampanyasına yüzlerce doğasever yaklaşık 15 bin adet fidan bağışında bulundu. Kampanya kapsamında bağışlanan 3 bin 816 fidan 29 Ocak saat 13.00’te Menderes Değirmendere’deki Malta Köyü Ağaçlandırma alanında toprakla buluşacak. 3 bin 816 fidandan bin 899'u Rotary kulüplerine ait.

Kampanyaya katılmak isteyenler birfidanbirdunya.org sitesinden Anadolu palamut meşesi, defne, dağ çileği, delice zeytin, ahlat, zakkum, menengiç gibi fidan türlerinden istediği kadar satın alabiliyor.