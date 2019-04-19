Rotary, Yeniköy'ü kalkındırıyor

Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı 9. grup kulüplerinin 'Köyümüze Rotary Geldi' projesi kapsamında başlattığı Torbalı Yeniköy'ü kalkındırma çalışmalarında Torbalı Yeniköy Ortaokulu'nun eksikliklerine yönelik yapılan çalışmalarda sona gelindi. Rotary'nin Yeniköy Ortaokulu'na bağışladığı Fen Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı ve kütüphane ile yemekhanenin açılışı köyde gerçekleştirilen Turizm Haftası etkinlikleri şenlikleri çerçevesinde Torbalı Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Garnizon Komutanı ve Köy Muhtarının da katılımıyla yapıldı.

Alsancak, Buca, Dokuz Eylül, Kordon ve Varyant Rotary Kulüpleri; Dokuz Eylül Rotary Kulübü öncülüğünde Torbalı Yeniköy'de yaklaşık 8 ay önce bir proje başlattı. Projenin amacı ise Yeniköy'ü sosyoekonomik ve sosyokültürelaçıdan kalkındırmak olarak belirlendi. İlk olarak İyonyadönemine ait Antik dönemi kapsayan Efes ve İzmir'in ortasında kervan yollarının üzerinde önemli bir yere sahip tarihi antik kentlerden biri olan Metropolis Antik Kenti'ne günü birlik turlar düzenlendi. Ardından Metropolis Antik Amfi Tiyatro'da Olten Filarmoni Orkestrası'nın katkılarıyla yaklaşık 750 kişinin izlediği klasik müzik konseri sanatseverlerle buluştu. Yapılan etkinliklerde köylünün ürettiği yerli malı ürünler köy pazarında gelen ziyaretçilere sunuldu.

3 konteyner alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden kazı Başkanı Serdar Aybek'in de desteklediği çalışmalarda temel amacın Metropolis kazılarına dikkat çekerek köyü kalkındırmak olduğuna dikkat çeken Rotary 2440. Bölge Federasyonu 9. Grup Kulüpleri Başkanı Nafih Butur, "Geçen yıl ekim ayında başladığımız projemizin devamında Yeniköy Ortaokulu'na 3 konteyner alarak fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane kitaplık ile yemekhane haline getirdik. Projenin devamında Metropolis'in UNESCO'nun geçici kültür mirası listesine alınması ve kazı bölümünün desteklenmesini sağlayacak çalışmalar yürüteceğiz. Aynı zamanda turizm firmaları ile görüşülerek bu yörenin günübirlik turlar kapsamına alınmasına sağlamayı hedefliyoruz. Böylece köyün ekonomik olarak kalkınmasına devam edeceğiz. Eğitim ve anne-çocuk sağlığı ile ilgili çalışmalarımız da devam edecek" şeklinde konuştu.