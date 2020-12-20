Rüzgar bebek 'nefese' muhtaç

İzmir'de yaşayan 6 aylık Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Rüzgar bebek, nefes alabilmek için acil olarak solunum cihazı bekliyor. Cihazlardan birinin 38 bin lira olduğunu söyleyen işsiz İbrahim Çiçek, bebeğinin yaşama tutunabilmesi için hayırseverlerden destek istedi

Henüz 3 aylıkken, SMA Tip 1 teşhisi konulan Rüzgar bebek, nefes alabilmek ve yutkunabilmek için solunum cihazına ihtiyaç duyuyor. Daha önce bazı günlük işlerde çalışan ve çaycılık da yapan baba İbrahim Çiçek, 1 yıldır çalışamadığını ve Altındağ semtinde oturduğu evin 550 liralık kirasını da ödeyemediğini söyledi. Çiçek, oğlu Rüzgar'ın hayatını sürdürmesi için hayırseverlerin desteğini istedi. Maddi sıkıntılarla boğuştuğunu anlatan Çiçek, oğlu için büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, "Şu an hiçbir cihazımız yok. Bir öksürük cihazı 38 bin lira. Diğer solunum cihazı ise, 11-12 bin lira civarında. Bunların acil olarak alınması lazım. Amerika'da ve Macaristan'da SMA'lı çocukların tedavi şansı var. Tedavi maliyeti 2,5 milyon dolar civarında. Ülkemizde 1300'den fazla bebeğe SMA teşhisi konulduğunu biliyorum. Bize yardım eli uzatın, ateş düştüğü yeri yakar. Bu bebeklerimize sahip çıkalım. Bunlar melektir, bunlar yaşasınlar" dedi.

Korku içindeyiz

Rüzgar'ın sıvı mamayla beslendiğini söyleyen Çiçek, yutkunma zorluğu nedeniyle oğlunun zaman zaman zor anlar yaşadığını belirterek, "Ufak bir biberonu 6 saatte ancak bitirebiliyor. Ben akşam başında nöbetçiyim, gündüz eşim ilgileniyor. Biz o şekilde evladımızı ayakta tutuyoruz. Her an nefesi kesilebilir. Birkaç kez acil servise gittik. Her geçen gün korku içindeyiz" diye konuştu. Anne Gülistan Çiçek ise "Bipap ve öksürtme cihazı istiyoruz. Bize yardım etsinler. Ben bebeğimin gözümün önünde eriyip gitmesine dayanamıyorum. Bir anne olarak içim çok yanıyor." dedi. 5'inci sınıf öğrencisi abla Damla Çiçek de kardeşiyle yakından ilgileniyor. Çiçek, "Kardeşimin iyileşmesini istiyorum. O cihazların hemen alınmasını istiyorum. Ona bir şey olmasın. Hemen iyileşsin, oyunlar oynayalım" dedi.