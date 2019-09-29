Rüzgarda yerli üretim sempozyumu İzmir'de

Türkiye'nin 7615 megavata (MW) ulaşan rüzgar enerjisi kurulu gücü içinde en büyük payı 1462 MW ile İzmir alıyor.

Rüzgarın başkenti İzmir, bu hafta çok önemli bir etkinliğe ev sahipliğiyapacak. Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubeleri tarafından düzenlenen, Enerji Sanayici İşadamları Derneği'nin (ENSİA) kurumsal desteğini alan 5'inci İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi 3-5 Ekim tarihlerinde Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı kentlerinden pek çok sektör temsilcisi ve akademisyenin katılacağı sempozyum hakkında bilgi veren Yürütme Kurulu Başkanı ve ENSİA Başkan Yardımcısı Alper Kalaycı, "Türkiye'nin tükettiği elektriğin % 7,4'ünü sağlayan rüzgar enerjisi sektörünün tüm yönleriyle masaya yatırılacağı bir sempozyum düzenledik" dedi.İlk sempozyumun düzenlediği 2001 yılında, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 24 bin MW verüzgar enerjisi kurulu gücünün ise sadece 18,9 MW olduğunu hatırlatan Kalaycı, bugün Türkiye'nin 90 bin MW'ı aşan kurulu güce sahip olduğunu vurguladı.

İzmir'in önemi

Türkiye'nin toplam kurulu gücünün gelecek 5 yılda 20 bin MW, sonraki 5 yılda ise 15 bin MW daha ekleneceğini kaydeden Kalaycı, sempozyum hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Rüzgar enerjisi, bu yeni kapasitelerde önemli bir pay almaya devam edecek. Sektörümüzde gerek ürün, gerekse hizmet alanında bölgesel bir merkez olan İzmir'in bu önemini daha iyivurgulayabilmek için sempozyumda ana temayı 'Yerli Üretim ve İzmir' olarak belirledik. Türkiye'de kurulan ilk rüzgar enerjisi santraline ev sahipliği yapan İzmir'in, yenilenebilir enerjide ne kadar önemli bir merkez olduğunu bu sempozyumla bir kez daha vurgulamak istiyoruz."