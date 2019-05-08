Kırsal kalkınmaya destek temasıyla düzenlenen 13. Altın Saat Kulesi Ödülleri Festivali'nde 2 altın 4 gümüş saat kulesi ödülü sahiplerine verildi. Almanya'ya ilk altın ödül verilirken İzmir Büyükşehir Belediyesi, ikinci kez Altın Saat Kulesi Ödülü ile ödüllendirildi.

Festival Anadolu Üniversitesi Mezunları Derneği'nin öncülüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Almanya'nın Lahnstein Belediyesi, Menderes Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ile çok sayıda STK ve girişimcinin katkıları ile gerçekleştirildi.

Altın ve Gümüş Saat Kulesi Ödülleri festivalin ikinci günü düzenlenen mini seminer sonrası sahiplerine verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Altın Saat Kulesi Ödülü'nü Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ertuğrul Tugay alırken Lahstein Belediyesi'nin ödülünü Belediye Başkanı Peter Labonte aldı. Kırsal kalkınmaya destek olarak geleceğin altın ödülü kapısını aralayanlara ise Gümüş Saat Kulesi Ödülleri verildi. Menderes Belediyesi adına Başkan Vekili Mustafa Akın, Aydın Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan Semra Şener ve sivil girişimciler Bahadır Arpaz ile Mikrop lakaplı Hikmet Durmuş Gümüş, Saat Kulesi Ödülü aldı.

Anadolu Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı Nihat Sözeri ve Başkan Yardımcısı Ali İlter tüm olumsuz şartlara rağmen etkinlik programlarını eksiksiz yerine getirdiklerini bildirdi. Başkan Nihat Sözeri, Lahstein Belediye Başkanı Peter Labonte'den parklar için temizlik araç gereçleri sözü alırken önümüzdeki Haziran ayında Peter Labonte ile gerçekleştirilecek ilk resmi temasların hazırlıklarına şimdiden başladıklarının altını çizdi. Festival boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi zeytin fidanı dağıtırken, diğer katılımcılar yemek ve kitap sunumları gerçekleştirdi.