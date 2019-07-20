Sabahattin Ali Belgeseli, Beşkapılar Kalesi'nde gösterildi

Türk edebiyat tarihinin usta isimlerinden Sabahattin Ali’nin yaşam öyküsünü ve trajik ölümünü anlatan ‘‘Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali’’ isimli belgesel film, Foça Beşkapılar Kalesi’nde gösterildi.

Foça Belediyesi’nce düzenlenen gösterime katılan Başkan Fatih Gürbüz, filmin Yönetmeni ve Yapımcısı Metin Avdaç’a teşekkür etti.

Sabahattin Ali’nin hayranları ve belgesel film severler; çekimleri, Almanya, Bulgaristan ve Türkiye gerçekleştirilen, edebiyatçı kimliğinin yanı sıra sevdaları, fikir dünyası ve onu fail-e meçhule götüren dönemin sosyo-politik dinamiklerini anlatan filmi büyük ilgiyle izledi.

Gösterimin sonunda, Foça Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes Yarba, Yönetmen Metin Avdaç’a teşekkür çiçeği sundu.