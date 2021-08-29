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Sadece 8 kişinin yaşadığı köye butik otel açtı

İzmirli girişimci kadın, nüfusu azaldığı için "hayalet köy" olarak adlandırılan Ödemiş ilçesindeki Lübbey'e 10 kişilik butik otel açtı

Sadece 8 kişinin yaşadığı köye butik otel açtı
29 Ağustos 2021 Pazar 16:06

Ödemiş'e bağlı Lübbey, taş ve kerpiç evleriyle dikkati çekiyor. Eskiden nüfusu fazla olan fakat halkının çeşitli nedenlerle göç etmesiyle şu anda 8 kişinin yaşadığı Lübbey, bundan dolayı da "Hayalet köy" olarak adlandırılıyor.

Mimarisi ve doğası sayesinde son yıllarda konuklarını ağırlayan Lübbey'in bilinirliği de yavaş yavaş artmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentsel SİT alanı ilan edilen Lübbey'de girişimci Gönül Coşut, anneannesinden kalma taş evi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle butik otele dönüştürdü.

Coşut, tarihi antik çağlara dayanan köyde turizmi canlandırmak istediklerini belirtti.

Son zamanlarda özellikle hafta sonları Türkiye'nin birçok noktasından Lübbey'e ziyaretlerin arttığını aktaran Coşut, "Daha önce burada bir kahvaltı evi açmıştık. Kahvaltıya gelen konuklarımızın 'burada kalacak yer yok mu' şeklinde talepleri oluyordu. Lübbey'e gelen misafirlerimiz konaklama konusunda sorun yaşadıklarını sık sık dile getiriyordu. Bu boşluğu doldurmak amacıyla gerekli olan izinle taş evimizi restore ederek butik otele çevirdik." diye konuştu.

Lübbey'de yaşayan 8 kişiden biri olan Ayşe Can ise köye butik otel açılmasının turizmi hareketlendireceğini dile getirdi.

Ali Dağlı da köyün tarihi dokuya sahip bir yer olduğunu ve turistlerin de ilgisini çektiğine işaret ederek, "Köyümüzde yatacak yer olmadığından dolayı yeni bir butik otelin yerleşim merkezine açılması iyi bir turizm hareketliliği sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #lübbey #hayalet köy #izmir köy
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