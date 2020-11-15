Sadece bugün değil hep yanınızdayız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedelere tahsis ettiği Uzundere'deki konutlara yerleşen aileleri ziyaret etti.

Başkan Soyer, "Yaşadığınız sıkıntıları, acıları yüreğimizde hissediyor, bunu hafifletmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Biz sadece bugün değil her daim yanınızdayız" dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Karabağlar Uzundere'de bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanımına sunduğu dairelerde yaşam başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, beyaz eşyadan koltuk takımına kadar her türlü ihtiyacın giderildiği dairelerde kalan depremzede aileleri ziyaret ederek sohbet etti ve bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Şuana kadar beş ailenin yerleştiği dairelerde kalanlar bu acı günlerde kendilerini yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesine teşekkür etti.

Gerçek hizmet işte bu

Uzundere'deki konutlara eşi emekli öğretmen Nazan İnan ile yerleşen emekli Milli Eğitim müfettişi Tamer İnan depremin ikinci haftasında ev sahibi olduklarını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bütün teşkilatınızla gıpta edilecek bir çalışma yaptınız. Acıları paylaştıkça azaltacak çalışmalarınızdan inanın çok etkilendim. Bize dayalı döşeli, her türlü ihtiyacımızın karşılandığı içinde, elektriği, suyu olan bir ev verdiniz. Sizin uzattığınız bu el bizim acılarımızı hafifletmeye çok yardımcı oldu. Ekipleriniz her gün bizi arayarak taleplerimizi, isteklerimizi sordu. İzmir için farkındalık yaratacak bir hizmet verdiniz. Gerçek hizmet iş te bu" diye konuştu.

Arkadaşlarım da gelmek istedi

Özkanlar Apartmanı'ndaki evinin depremden sonra oluşan hasar nedeniyle yıkıldığını belirten emekli Bülent Muammer Turan, "Yalnız yaşıyorum. Uzundere'deki konutlara geldim ve burası gerçekten çok güzel. Büyükşehir bize çok güzel imkanlar sundu. Hatta evleri yıkılan bazı arkadaşlarımla Uzundere'deki dairenin resimlerini paylaştım. Onlar da gelmek istediler" dedi.

Yanımızda oldunuz

Depremzede Resul, Ekrem ve Mustafa Tolu kardeşler annelerinin göçük altında kaldığı için hastanede tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Babamızla birlikte buraya geldik. Annemizin hastaneden çıkmasını bekliyoruz. Bu daireyi bize tahsis ederek çok büyük bir iyilikte bulundunuz. Zor günlerde yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz" dedi. Baba Ekrem Tolu da Başkan Soyer'e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Depremde yaşadıkları sıkıntıları paylaşan Burcu Usta ise "Bir anda eviniz yok, eşyalarınız yok. Bize sunduğunuz bu ev yeni bir başlangıç oldu. Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" dedi. Depremzedeler bir yıl boyunca kalacakları konutlardan ayrılırken mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecekler. Elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderler de bir yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere'de her birinde 56 daire bulunan 4 bloktaki 224 konutu için başvurular devam ediyor.

Görevimizi yaptık

Başkan Soyer, "Yaşadığınız sıkıntıları, acıları biliyoruz. Onları yüreğimizde hissediyoruz. Bunu telafi etmek mümkün değil. Ancak elimizden ne geliyorsa yaparak bu acıları hafifletmek istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunun için var. Bizim vazifemiz bu. Sizin bunu takdir etmeniz bize büyük moral ve güç veriyor. Biz sadece bugün için değil her daim yanınızdayız" dedi. Uzundere'deki dairelerin kısa sürede tüm eksikliklerini giderip hazır hale getireceklerini aktaran Soyer, "Uzundere'deki konutlarımızı satışa çıkaracaktık. Ancak yaşadığımız deprem sonrası depremzede yurttaşlarımızın kullanımına açma kararı aldık. Beyaz eşyası, mobilyası, masasından sandalyesine kadar bütün eksikliklerini tamamlıyoruz. Burada bir yıl boyunca kalacak depremzedelerimi z aynı zamanda kullandıkları mobilyaları ve eşyaları da kalıcı konutlarına geçtiklerinde evlerine götürebilecek" diye konuştu.



